今低溫剩19˚C！東北季風連2天雨襲　下週日夜溫差「暴跌9度」

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預估今天在北部及東部仍會是陰天有局部短暫雨的天氣，中部地區以多雲為主，天氣較穩定。南部則是多雲到晴，山區偶有零星飄雨。
氣溫方面今天在北部、宜花高溫23度至25度，中南部及台東則是27度至30度，在晚間到隔日清晨，各地低溫在21-24度左右，在局部空曠或是內陸近山區容易有單點更低溫機會，提醒大家會早起出門要留意氣溫變化。
明天持續受到東北季風影響，在北部及宜花一帶仍會有迎風面降雨。中南部及台東則是多雲到晴，山區有局部短暫雨。到了週日仍會是跟週六比較相似。不過台灣周圍的水氣有略微減少一點，在桃園以北及東部地區持續會是陰有局部短暫雨的天氣，在迎風面北海岸到東北角及東部山區降雨會比較持續。至於在中南部地區天氣有轉比較好的趨勢，大致都是多雲到晴的天氣，沒有太明顯降雨機會。
天氣職人-吳聖宇提醒，東北季風的影響大概只會持續到下週一（23日）左右，然後就會逐漸減弱，風向也從東北風漸轉為偏東風，水氣逐漸減少，剩下東半部仍有短暫陣雨，西半部恢復多雲到晴的天氣型態，溫度也會開始回升，北部、東半部高溫逐漸回升到26-28度，中南部白天還是會比較熱一些，高溫可以到30度上下，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區的低溫有機會降到21-23度或更低，要留意日夜間的溫度變化情況。