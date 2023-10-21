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今低溫剩19˚C！東北季風連2天雨襲　下週日夜溫差「暴跌9度」

▲今（21）日受到東北季風增強影響，北部及宜蘭都有低溫下探19度，加上局部短暫雨，整體感受濕涼。要等到下週一大陸高壓東移出海，天氣逐漸穩定回溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（21）日受到東北季風增強影響，北部及宜蘭都有低溫下探19度，加上局部短暫雨，整體感受濕涼。要等到下週一大陸高壓東移出海，天氣逐漸穩定回溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（21）日受到東北季風增強影響，北部及宜蘭都有低溫下探19度，加上局部短暫雨，整體感受濕涼。要等到下週一大陸高壓東移出海，天氣逐漸穩定回溫，白天高溫回到26度至30度，不過，夜晚清晨輻射冷卻作用，低溫有機會降到21度23度，日夜溫差暴跌9度，提醒民眾特別注意。

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天氣風險分析師方俊元指出，今（21）日從凌晨到天亮的這段期間，北部及東部都有局部短暫雨出現，其餘地區則是大致陰天，中南部山區有零星降雨。清晨的低溫各地都下降到20-21度左右，並且在北部及宜蘭都有下降到19度，加上有降雨的狀況，感受較濕涼。

預估今天在北部及東部仍會是陰天有局部短暫雨的天氣，中部地區以多雲為主，天氣較穩定。南部則是多雲到晴，山區偶有零星飄雨。

氣溫方面今天在北部、宜花高溫23度至25度，中南部及台東則是27度至30度，在晚間到隔日清晨，各地低溫在21-24度左右，在局部空曠或是內陸近山區容易有單點更低溫機會，提醒大家會早起出門要留意氣溫變化。

▲週末兩天受到東北季風影響，桃園以北、東半部、北部山區有局部短暫雨，週日降雨略為減緩。（圖／中央氣象局）
▲週末兩天受到東北季風影響，桃園以北、東半部、北部山區有局部短暫雨，週日降雨略為減緩。（圖／中央氣象局）
明天持續受到東北季風影響，在北部及宜花一帶仍會有迎風面降雨。中南部及台東則是多雲到晴，山區有局部短暫雨。到了週日仍會是跟週六比較相似。不過台灣周圍的水氣有略微減少一點，在桃園以北及東部地區持續會是陰有局部短暫雨的天氣，在迎風面北海岸到東北角及東部山區降雨會比較持續。至於在中南部地區天氣有轉比較好的趨勢，大致都是多雲到晴的天氣，沒有太明顯降雨機會。

天氣職人-吳聖宇提醒，東北季風的影響大概只會持續到下週一（23日）左右，然後就會逐漸減弱，風向也從東北風漸轉為偏東風，水氣逐漸減少，剩下東半部仍有短暫陣雨，西半部恢復多雲到晴的天氣型態，溫度也會開始回升，北部、東半部高溫逐漸回升到26-28度，中南部白天還是會比較熱一些，高溫可以到30度上下，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區的低溫有機會降到21-23度或更低，要留意日夜間的溫度變化情況。

▲週一雖然季風減弱了，但還是要留意日夜間的溫度變化情況。（圖／中央氣象署）
▲週一雖然季風減弱了，但還是要留意日夜間的溫度變化情況。（圖／中央氣象署）

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