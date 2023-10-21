國3遊覽車事故釀4死22傷！公路局調查「駕駛人車駕籍」結果出爐
今（21）日上午9時許，載著新竹某科技廠員工的一輛遊覽車，在前往劍湖山樂園途中，在國三斗六段疑超車而發生追撞事故，造成4死、22受傷事故；交通部公路局及台北市區監理所、嘉義區監理所立即成立「1021雲林遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，目前遊覽車和駕駛紀錄皆正常，已要求遊覽車健全通運妥善處理相關傷者後續理賠事宜。
記者林莞茜／綜合報導
公路局表示，健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車與小客車碰撞事故，公路局及臺北市區監理所、嘉義區監理所立即成立「1021雲林遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，總計22人傷亡，大客車18人輕重傷、1人無呼吸心跳（明顯死亡未送醫）、1人OHCA，小客車2人OHCA，已分送虎尾天主教若瑟醫院4人、成大醫院斗六分院2人、台大醫院雲林分院6人、雲林基督教醫院3人、大林慈濟醫院5人、嘉義基督教醫院1人，嘉義區監理所已派員分赴各醫院探視傷患。
公路局調查指出，本次事故車輛為健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車駕駛人為陳O貴，該車於2012年12月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為113年3月7日，駕駛人車駕籍均正常。
公路局表示，健全通運有限公司已前往雲林處理事故與慰問相關事宜，公路局已要求健全通運有限公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜；另台北市區監理所也將前往該公司進行全面安全查核。