國道遊覽車重大事故4死！疑一路超車釀禍 運安會確定立案調查
國3雲林斗六路段，今（21）日遊覽車和小客車發生碰撞，慘釀4死22傷，交通部公路局調查，遊覽車和駕駛紀錄正常，目前北市區監理所將前往健全通運全面安全查核；國家運輸安全調查委員會也表示，已將此案立案調查，預計1個月內發布初步報告。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，新竹某科技廠員工旅遊，包五車遊覽車上前往劍湖山世界一日遊，途中其中一輛遊覽車，疑似因超車不慎，和小客車發生強烈碰撞，事故造成4死22傷，有乘客指出，司機車速很快，還不斷變換車道超車；交通部公路局調查指出，本次事故車輛為健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車駕駛人為陳O貴，該車於2012年12月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為113年3月7日，駕駛人車駕籍均正常。
針對此次嚴重事故，運安會確定立案調查，同時派出包括公路組4名同仁，運安組2名同仁到現場，對駕駛員、乘客和周邊車輛目擊者訪談。另車輛操作狀況將取得車輛內紀錄器全面檢視，並調閱車輛維修紀錄、駕駛員過去操作行為等，進行全面了解，釐清事故當時發生狀況，預計1個月內將發布初步報告，6個月內發布事實資料，後續將提分析和改善建議。