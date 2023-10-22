金鐘58／楊大正獲男配「表情變迷因」！口誤感謝金曲：我太習慣了
第58屆金鐘男配角楊大正，憑藉《我願意》趙維成一角獲得評審肯定，而在典禮現場，楊大正得知自己的名字被公布時的呆滯表情，瞬間被網友製成「迷因」瘋傳，成為金鐘獎另類焦點。對此，楊大正也在慶功宴還原當下心情，原來他腦中一片空白，還不小心口誤，習慣說成感謝金曲。
記者詹鎰睿／台北報導
楊大正分享，其實他和吳奕蓉、鄒承恩3人都是抱著非常輕鬆的心情參加典禮，而他則是以交朋友、來觀摩的心情面對。他大讚現在的台劇越來越厲害，每一部入圍作品他都有看，特別是共同角逐男配角的前輩們，包含庹宗華、陳博正、游安順都是非常厲害的演員，「我最近在看《有生之年》，所以一看到吳慷仁就很興奮，能和喜歡的演員一起入圍，這樣就夠了。」
結果楊大正一聽到自己名字就徹底嚇到，「我腦中一片空白！」此外，他還強調「感謝金曲」一事完全是意外，原來他在致詞時，因為手上握著獎盃，也沒有講過別的，太習慣就把金曲說出來。
有趣的是，被問到老婆有沒有傳訊息祝賀？楊大正苦笑表示，老婆有回他，「太扯了吧！其他人超強耶，看起來最不會得的就是你啊！」不過，老婆已經買好飲料，在家等他回來慶祝，準備促膝長談。
一旁的鄒承恩雖然與金鐘男配擦身而過，但見到好友得獎，他顯得相當開心，並大方表示自己不會失落，「我在參加典禮之前就說，我們拿男配角獎的機率是五分之二，而比起自己拿獎，更希望《我願意》被看到。」
鄒承恩坦言，自己對《我願意》這部作品有特別的情感，「我在這作品之前，已經有2年沒有主演的作品，當時父親也剛離開，所以接演這部戲，是很療癒的作品，對我來說也是另一個演藝工作的里程碑。因為已經獲得很多，所以得失心不重，入圍即是肯定。」