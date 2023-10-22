金鐘58／楊大正請劇組吃飯「炎亞綸也在內」！他鬆口：都會邀請啦
楊大正今年憑藉台劇《我願意》摘下第58屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，他坦承，手機LINE訊息已經爆炸，不斷收到好友們的訊息，並承諾會用獎金邀請劇組朋友們一起吃飯。由於炎亞綸也是《我願意》男主角之一，被問到會不會邀請對方？楊大正笑稱，「都會邀請啦！」
記者詹鎰睿／台北報導
楊大正表示，會把獎金先拿來付一下造型費，剩下的則拿來邀請好朋友、公司同事以及同劇組的演員們，一起吃飯增進彼此情誼，希望未來還會有機會合作。被問到其他沒來的演員，有沒有傳訊息祝賀，例如炎亞綸等，楊大正則回應，他到現在還沒空把手機滑完，「我現在LINE整個爆掉，要滑很久怎麼找啦！」談到約吃飯有沒有包括炎亞綸？楊大正笑說，「會啦！劇組都會啦！」
至於獲獎的心情如何？楊大正坦言，以他近幾年當任金曲獎評審的經驗，「我最後的認知就是，該慶祝的時刻，就是入圍的時候！」他認為，在評審的討論下所選的，不一定是選出最棒的作品，因為大家都很厲害，「可能有點天時地利人和，再帶點運氣，有入圍其實就可以慶祝了，若能得獎就加碼慶祝。」最後，楊大政如釋重負，決定好好享受這難忘的夜晚，直呼：「可以開喝囉！露出本性！」