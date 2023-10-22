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遊覽車車禍釀4死！駕駛遭起底是「飛車慣犯」　8年超速9次紀錄曝

▲21日上午，國道3號南向263.8公里處、雲林斗南段，發生重大車禍事故，事故造成4人死亡、22人受傷送醫。（圖／民眾提供）
▲21日上午，國道3號南向263.8公里處、雲林斗南段，發生重大車禍事故，事故造成4人死亡、22人受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者張嘉哲/綜合報導

國道三號斗六段（21）日發生死亡車禍，遊覽車與轎車擦撞失控，一共造成4死22傷的悲劇。根據警方初步調查發現，遊覽車駕駛雖然有十足的經驗，但是在過去8年裡面就有高達9次的違規紀錄，已經是「飛車慣犯」。經過雲林地檢署漏夜偵訊，認為遊覽車駕駛陳姓男子涉嫌重大，依業務過失致死罪嫌送辦，並向雲林地院聲請羈押。

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據悉，該遊覽車為科技公司員工旅遊所租用，事發當時遊覽車疑似為了要超車擦撞小客車，造成小客車翻覆，整台車扭曲成廢鐵，車上兩名人員身亡，遊覽車也擦撞內側護欄，致使坐在最後一排的母子死亡。陳員受訪時坦承，周遭車輛較少的情況下時速「會超過120公里」，因為遊客說趕時間。

而交通部公路局運輸組長梁郭國表示，遊覽車有裝GPS並介接至公路局資訊平台，事發前該名駕駛確實有超速情況，在車輛GPS最後一次回傳資料中，顯示的車速是111公里。梁郭國解釋，遊覽車的GPS回傳數據模式是每30秒回一次資料，系統發現車輛連續超速達一分鐘會發訊息通知業者，連續超速五分鐘會通報監理站，但昨日並未達連續五分鐘超速須通報監理站的情況，實際車速到底是多少，還是要看行車紀錄器才能確認。

▲21日上午，國道3號南下雲林斗六段，發生重大車禍事故，事故造成4人死亡、22人受傷送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲21日上午，國道3號南下雲林斗六段，發生重大車禍事故，事故造成4人死亡、22人受傷送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）
令人驚訝的是，駕駛陳員在2013年加入遊覽車行列，警方查出陳男從2015年開始，短短8年有9次超速的違規紀錄，包括2015年3起超速、2017年國道上一件、2018年國道及一般道路各一件、2019年一般道路1件、2022年國道及一般道路各一件，其中一件超速20公里以上、未滿40公里，另8件超速20公里以內，顯然已經是累犯的「飛車慣犯」，外界認為屢犯的陳員卻持續開遊覽車服務大眾，致使今天悲劇發生，業者也要付部分責任。

雲林地檢署經漏夜偵訊後，認為陳姓駕駛涉犯過失致死、過失傷害等罪，且犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，22日凌晨向雲林地院聲押。對此，陳姓駕駛也坦言心裡相當難過，會積極配合司法調查；交通部公路局表示，將派人前往遊覽車所屬健全通運公司展開查核。


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