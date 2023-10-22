遊覽車車禍釀4死！駕駛遭起底是「飛車慣犯」　8年超速9次紀錄曝

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而交通部公路局運輸組長梁郭國表示，遊覽車有裝GPS並介接至公路局資訊平台，事發前該名駕駛確實有超速情況，在車輛GPS最後一次回傳資料中，顯示的車速是111公里。梁郭國解釋，遊覽車的GPS回傳數據模式是每30秒回一次資料，系統發現車輛連續超速達一分鐘會發訊息通知業者，連續超速五分鐘會通報監理站，但昨日並未達連續五分鐘超速須通報監理站的情況，實際車速到底是多少，還是要看行車紀錄器才能確認。
令人驚訝的是，駕駛陳員在2013年加入遊覽車行列，警方查出陳男從2015年開始，短短8年有9次超速的違規紀錄，包括2015年3起超速、2017年國道上一件、2018年國道及一般道路各一件、2019年一般道路1件、2022年國道及一般道路各一件，其中一件超速20公里以上、未滿40公里，另8件超速20公里以內，顯然已經是累犯的「飛車慣犯」，外界認為屢犯的陳員卻持續開遊覽車服務大眾，致使今天悲劇發生，業者也要付部分責任。
雲林地檢署經漏夜偵訊後，認為陳姓駕駛涉犯過失致死、過失傷害等罪，且犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，22日凌晨向雲林地院聲押。對此，陳姓駕駛也坦言心裡相當難過，會積極配合司法調查；交通部公路局表示，將派人前往遊覽車所屬健全通運公司展開查核。