憂猶太人海外遇襲！以色列要求公民離開「這10國」 提高旅遊警示
以色列圍困加薩走廊後呼籲居民向南撤離，加薩戰火引發中東地區情勢緊張與難民危機之際，以阿拉伯國家為主的反以色列抗議活動也陸續增加。以色列國家安全委員會日前發出聲明，對埃及、約旦和摩洛哥發出旅遊警示，擔心以色列公民或海外猶太人前往這些地區旅遊，恐成為攻擊目標，敦促待在當地的海外公民即刻離開。
國際中心楊智傑／綜合報導
以巴戰火延燒，雖然救援物資成功進入加薩走廊、哈馬斯釋放2名美國人質，但以色列軍方稱即將進入下一階段戰事後，以巴緊張局勢並未緩解，全球各地也出現雙方支持者上街抗議的浪潮。根據以色列政府週六的最新旅遊警示，包括西奈半島在內的埃及和約旦旅遊警示提升至4級，意味著以國政府呼籲所有在該國的以色列人盡快離開；摩洛哥旅遊警示則升至3級，建議以色列公民避免不必要的旅行。
以色列國家安全委員會指出，「我們在過去幾天內看見世界各國，尤其是中東阿拉伯國家的反以抗議活動大幅增加，全球聖戰的言論變得更加極端，正在號召傷害世界各地的以色列人和猶太人。」
以色列政府也建議海外公民，除了上述提到提升旅遊警示的國家以外，也盡量避免留在中東或阿拉伯國家如土耳其、阿拉伯聯合大公國、巴林，或暫時避免前往馬來西亞、孟加拉、印尼和馬爾地夫等國家旅行。