聯合國五大機構：加薩面臨「災難性」人道情勢

（中央社日內瓦21日綜合外電報導）聯合國五大機構今天發布聯合聲明表示，加薩走廊（Gaza Strip）正面臨「災難性」人道情勢，籲請國際社會提供更多援助。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，世界衛生組織（WHO）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界糧食計劃署（WFP）、聯合國開發計畫署（UNDP）及聯合國人口基金（UNFPA）共同發表聲明指出：「加薩有逾160萬民眾急需人道援助。」這份聲明還提及：「孩童、孕婦及年長者仍是最脆弱族群。加薩近半數人口是孩童。在最近敵對行動發生前，加薩人道情勢已非常嚴峻。如今這是災難性的局面，世界必須採取更多行動。」值此之際，以色列已宣布將加強對加薩走廊的攻擊力度，以向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）施加更多壓力。以色列高階官員警告，以軍部隊已準備進入被圍困的加薩走廊。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1121022更多「以巴戰火再起」相關新聞。免費供餐以色列士兵遭抗議 埃及麥當勞捐款「幫助加薩」瑞典環保少女發文聲援加薩！以色列回嗆：哈馬斯的火箭筒並不環保終於開放！20輛物資卡車由拉法過境點進入加薩 給予居民人道救助以色列國防部長揭「殲滅哈馬斯」三階段計畫：無意佔領加薩地區