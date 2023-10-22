半島電視台：非所有共軍都視台美為主要威脅

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近幾年來，中國社會的民族主義和反西方情緒加深，西方企業遭中國政府祭出新措施來限制它們作生意，民眾對於外國實體與影響力的疑心和敵意愈來愈重，軍隊也不斷向新兵灌輸對西方的敵意。
今年36歲、來自廣東湛江的宋春（Song Chun，音譯）告訴半島電視台，她的表弟從軍後，現在相信中國必須用更激進的態度來應對台灣分離主義者和美國，還告訴她「西方想要削弱中國，尤其是美國，因為他們害怕中國強大會威脅到它們的權力」。
但軍人意見並非完全統一，一些現役和退役解放軍的親友告訴半島電視台，共軍內部一些人不同意西方是北京最大的敵人，也不同意讓國家為未來可能贏不了的衝突作準備。
福建泉州的傅小姐有表弟和叔叔在軍中，她說這兩人跟中國很多人一樣，並不敵視台灣或西方國家。
儘管解放軍領導人與中央政府不會樂見這種看法，29歲的傅小姐仍認為，軍中不是只有她兩名親戚正面看待西方，也不是只有他們懷疑萬一跟美國起衝突時肯定能贏。
傅小姐說，「跟他們一樣，有軍官也認為如果爆發戰爭，中國軍隊不會贏」，但共軍希望官兵相信軍方要他們相信的。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）博士生楊自（Yang Zi，音譯）專門研究中國安全議題，他同意中國軍隊內部人員對於戰略威脅的看法不一致，並稱這導致中國國家主席習近平多次發起思想灌輸運動，來確保軍人的思維跟中央軍事委員會一致。
但這類思想灌輸並未改變傅小姐叔叔與表弟的想法，她說：「他們不認為有人要入侵中國，所以中國軍方現在並沒道理得做作戰準備。」
傅小姐表示，叔叔目前駐地在福州某海軍基地，她說叔叔整體上對西方世界抱持相當正面的觀感，「而且他還跟他年輕時認識的幾名美國友人保持聯繫」，但跟美國友人保持關係不代表叔叔就不愛國。
傅小姐說：「他不希望美中之間爆發戰爭，而且他認為最好的方式就是維持關係。」
來自湖北武漢的施先生有個很好的朋友在中國軍隊負責後勤補給。他的朋友也不認為西方國家是中國的威脅，並認為去年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國切斷與美方大部分軍事交流是錯的。
根據施先生的說法，他的朋友認為中國軍方若能從海外汲取經驗，會運作地更好、發展地更快。施先生解釋道：「他告訴我，對中國來說更大的威脅是不跟西方合作，因為這樣中國軍隊更難現代化。」
傅小姐表示：「軍隊裡面像我叔叔和表弟這樣的人，不相信政府若侵台可以帶領中國邁向勝利。」
施先生同意這樣的看法，並指出北京施壓只會讓台、美未來變得更緊密。他的從軍友人也認為，美國有「眾多盟友，而且作戰經驗比中國多得多」，如果跟獲得美國及其盟友支持的台灣開戰，友人不認為中國會贏。
傅小姐表示，他叔叔曾引述古人孫子的話說「不打贏不了的仗」，「我叔叔認為這番話適用於今日的台海」，「那為什麼要為我們會輸的台灣戰役作準備呢？」
由於議題敏感，半島電視台尊重受訪者要求為他們更名。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1121022