興濟宮秋祭祝聖大典「星」光閃閃 罕見全軍職人員擔任正獻官

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今年秋祭祝聖大典系列活動配合迎接「台南400」，由上週的「醫神踩街祈福」揭開序幕，昨天上午復辦的秋祭大典，共有2000多人參與盛會，且是軍方將領參與最高位階和人數最多的一次。由曾擔任新北淡水行天武聖宮主委的退輔會主任委員馮世寬率同空軍官校校長胡中緯少將、空軍第一戰術戰鬥機聯隊聯隊長姜懿修少將，光他們3人就有五顆星。另外還有文職的高雄榮民總醫院院長林曜祥、高雄榮總台南分院院長王瑞祥等人。5位軍職人員擔任初獻正獻官是頭一遭，5人共同上香祈求台灣國泰民安、風調雨順，兩岸和平，沒有戰亂。
今天陪同馮世寬前來參加的軍職人員共有20多人，包括國軍退除役官兵輔導委員會服務照顧處處長曹東發、國軍退除役官兵輔導委員會就醫保健處處長張仁義、台南榮譽國民之家主任王風勝、台南榮民服務處長王國能，即使是校級的「梅花」也有幾十顆。
興濟宮春秋祭典曾於日據時代遭廢，但在台南市升格為直轄市時復辦，昨天的秋祭祝聖大典仍由「興濟宮三獻祝聖團」依初獻、亞獻、終獻的節奏進行，莊嚴隆重，顛覆一般民眾對道教宮廟祭典喧鬧吵嘈的刻板印象，更令人耳目一新。亭宮董事會和附屬「府城觀興文化藝術基金會」相當重視春秋祭典，今年平安宴也移師飯店舉行，擺脫宮廟戶外流水席的傳統，備受讚譽。