凍結國防部預算挨批 吳斯懷質詢怒嗆邱國正：再有人放話就刪全部
立法院國防委員會本周起審查國防部預算，但因綠營指控國民黨立委馬文君洩密，包括馬文君與另兩名藍委廖婉汝、吳斯懷的預算提案都遭質疑。吳斯懷今（23）日質詢時忍不住爆氣怒嗆國防部長邱國正：「我凍結你們的預算你們有意見嗎？如果再讓這些國防部體制內的人在體制內放話！我告訴部長，我就刪減全部預算！」
記者何哲欣／台北報導
吳斯懷說，這段時間關於預算凍結，對於執政黨立委批評，是朝野對立無可厚非，但是很多案子，這些網路名嘴胡說八道指指點點就算了，國防部管不到，「但你國防研究院出來指指點點我就不能接受。」邱國正低調回應，委員依據權責，是民之所付。
吳斯懷質詢時稱，這段時間關於預算凍結，對於執政黨立委批評，是朝野對立無可厚非，但是很多案子，這些網路名嘴胡說八道指指點點就算了，國防部管不到，「但你國防研究院出來指指點點我就不能接受」，管不管得到這些研究員？邱國正回應，委員依據權責，是民之所付。這時，吳斯懷打斷邱國正直喊，「對！」
吳斯懷昨天也在臉書嗆，民進黨真的沒招了嗎？一到選舉就將抹紅、抹黑這種廉價爛招再拿出來用，民進黨選舉奧步2024年與2020年如出一徹，他說自己進立法院近4年來的言行舉止，問政專業，足以檢驗斯懷支持國軍建軍備戰，捍衛中華民國的軍人風骨、戳破民進黨說他賣台、洩密的謊言。