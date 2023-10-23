中日友好條約45週年　兩國民眾負面印象居高

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李強表示，45年前，兩國老一輩領導人和政治家作出締結中日和平友好條約的戰略決斷。條約以法律形式為中日這兩個鄰國確立了和平共處、世代友好的大方向，強調反對霸權主義，成為兩國關係發展進程中的重要里程碑。
45年來，中日關係取得了來之不易的發展成果，增進了兩國人民福祉，也為地區乃至世界的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻。
中方指出，岸田文雄則表示，日中兩國對地區乃至世界的和平與繁榮肩負重要責任，在廣泛領域擁有合作潛力，雙方共同致力於構築建設性、穩定的日中關係具有重要意義。日方願和中方重溫條約精神，努力推動日中關係取得更大發展。
雖然中日都致力推動關係發展，但陸媒澎湃新聞22日報導，近日在北京舉行的第19屆北京－東京論壇發布的輿論調查顯示，中日兩國民眾對對方持負面印象的比例較去年上升。
根據中國國際傳播集團和日本言論NPO近期在中日兩國開展的聯合輿論調查，日本逾9成受訪者對中國印象不佳，較去年上升。中國約6成受訪者對日本印象不好，與去年相比變化不大。
報導指出，中日國民感情不佳，一方面因為過去幾年疫情限制了人員往來和交流，另一方面兩國間長期懸而未決的問題也對民意造成了影響，包括福島核處理水排海、中日海洋事務摩擦、日本防衛政策變化等。
國務院新聞辦公室前主任、第11屆全國政協外事委員會主任趙啟正近日表示，上述調查另顯示有47.9%的中國受訪者和81.6%的日本受訪者不知道今年是和平友好條約締結45週年，這令他感到吃驚。
提到中日關係發展，趙啟正稱朋友可以選擇，鄰居必須友好。中日兩國要秉持邦交正常化時的初心和中日友好條約的精神，努力擺脫來自第三國干涉。（編輯：唐佩君/張淑伶）1121023