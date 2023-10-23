中華職棒／統一獅季後賽主場票價公布！內野最便宜900元還送毛巾
中華職棒34年季後挑戰賽，預計於10/28(六)台南棒球場熱鬧展開，季後賽對手樂天桃猿，統一7-ELEVEN獅擁有上半季季冠軍資格，本次季後挑戰賽對戰成績開打前取得1勝優勢，並享有三場主場賽事，分別在10.28(六)、10.30(一)、10.31(二)，將於台南棒球場熱鬧展開，迎接季後賽盛會，本次三場主場賽事將於全台統一超商ibon售票系統全面開賣，若比賽未進行將依相關規定進行退票。
記者吳政紘/綜合報導
本次季後挑戰賽統一7-ELEVEN獅全體選手將穿臺南400聯名球衣出賽，今年例行賽該件球衣以大橘為象徵，當週出賽拿下全勝佳績，其中包括再見安打精彩賽事，本次季後挑戰賽統一獅主場賽事特別推出「臺南400聯名大橘毛巾」及「臺南400聯名大橘運動束口袋」，凡當日賽事購票進場球迷均可獲得該系列贈品一組。
中華職棒34年季後挑戰賽統一獅主場賽事預售票將於10.23(一)陸續開賣，豪華季票優先購票為10.23(一)18:00~19:59，一般季票優先購票10.23(一)20:00~21:59，2023年獅卡會員優先購票10.24(二)12:00~17:59，兆豐聯名卡優先購票10.24(二)18:00~23:50，全面開賣10.25(二)12:00起。
l 賽程資訊：
10.28(六) 17:05 台南棒球場
10.30(一) 18:35 台南棒球場 ＊依戰況結果決定是否進行，無開打將全面退票
10.31(二) 18:35 台南棒球場 ＊依戰況結果決定是否進行，無開打將全面退票
l 賽事場地：台南市立棒球場
l 賽程對戰：樂天桃猿vs.統一7-ELEVEN獅
l 購票贈品：「臺南400聯名大橘運動毛巾」及「臺南400聯名大橘運動束口袋」，其中10.28及10.30毛巾為UNILIONS款式，而10.31為台南款式