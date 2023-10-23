亞帕運首金出爐！跆拳道蕭翔文奪金　車禍後重生踢出人生第二春

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這場車禍的陰霾讓蕭翔文遲遲跨不出去，負面的念頭油然而生，但在女友與家人的鼓勵下，他逐漸重拾往常生活，也開始擔任教練的工作多年。因緣際會下，有位教練了解蕭翔文狀況後，向他提出建議，問他是否願意以身障選手身分挑戰跆拳道賽場。
雖然24歲了，離當初兒時的國手夢似乎很遠，但穿上道服，站上國際賽事殿堂與對手拚搏的心卻不曾改變。蕭翔文跟家人商量後，這時女友的一句話給他最堅強的後盾：「你就放心去拚，我不會離開你，我會全力支持你」，女友幾乎每天騎車載他到中正大學以及嘉義市道館往返兩地練習，讓他無後顧之憂投入，這也讓他決定重拾道服，要踢出好成績，回報生命中支持他的每個貴人。
蕭翔文的教練吳燕妮說，當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗。當初大一受傷的遺憾，現在的翔文很努力要寫出自己人生新的篇章。今年2月，當翔文向他提出想回到學校練習的想法後，吳燕妮教練就積極協助他。
相隔多年再度回到選手的身分，帕拉林跆拳道的規定還是有些不同，吳燕妮教練提到，像是不能正拳攻擊、不能攻擊頭部，還有每次比賽一回合是5分鐘等。3月在巴西泛美公開賽通過分級檢定後，蕭翔文首先要面對就是帕拉跆拳道規則和自身體重的問題。所以翔文首場比賽先從63公斤級開始，但並未獲得好成績；回臺灣後，他開始積極降體重，讓自己重回58公斤以下量級。
為一圓幼時國手夢想，降體重不再是惡夢，而是翔文為了自己和家人站上世界的必經之路。蕭翔文也開始在接連的國際賽事嶄露頭角，光今年就拿下3金1銀1銅，不過與其他人相比，因起步較晚，原以為與今年杭州亞帕運無緣，卻在最後一刻遞補上名額，讓他驚喜不已。
決定回到選手這條路，翔文深知自己勢必要放棄許多原本的生活，而這幾個月的努力讓他獲得杭州亞帕運門票只是他第一階段的目標，接下來他還想繼續拿更多的積分，目標登上巴黎帕運殿堂，為自己和家人再努力一次。