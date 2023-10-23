味全龍睽違24年再度打進台灣大賽！門票票價最貴1880元還送贈品

我是廣告 請繼續往下閱讀
味全龍總冠軍戰主場安排於天母棒球場，日期為G1-11/4(六)、G2-11/5(日)、G5-11/10(五)、G6-11/11(六)、G7-11/12(日)，票價部分G1/G2一般席位最高為內野熱/特區1,880元，最低內野經濟區僅要880元，兩場次入場贈品分別為「DragonsComing應援T」及全新吉祥物設計「猛哥應援法披」，凡購買有價票球迷不分區域均可至贈品發贈處領取每人一件，G5/G6兩場次贈品將於後續公布，G7則無入場贈品，當日全區票價將比照G5為平日票價；另總冠軍戰期間票價皆不分全票、半票，優惠票僅販售身心敬老票，天母棒球場採全主場制，一、三壘側座位皆為龍隊主場並可站立應援。
售票時間將於10月26日(四)12:00起開放天母季票會員優先購票(享購票折扣100元)，10月27日(五)10:00起開放狂龍軍主卡會員優先購票(享購票折扣100元)，並於10月27日(五)下午16:00起在味全龍官方售票網、味全龍售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」、7-11「ibon」同步開放，預售剩餘票券提供現場購票唯不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售票。
每場比賽皆需完成正規9局，已進行之比賽如未滿五局可退票，滿五局以上即不可退票，唯比賽將保留並補賽打滿九局，但無須進行之比賽將全面退票。任何售票及入場辦法請遵照及配合官方公告規範配合，球團保有調整座位安排之權利。