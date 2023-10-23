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味全龍睽違24年再度打進台灣大賽！門票票價最貴1880元還送贈品

▲味全龍睽違24年再度打進台灣大賽！門票票價最貴1880元還送贈品。（圖／味全龍提供）
▲味全龍睽違24年再度打進台灣大賽！門票票價最貴1880元還送贈品。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

味全龍睽違26年再度拿下季冠軍，同時以全年勝率第一，直闖中職34年台灣大賽；回歸中職一軍後首度進軍總冠軍戰，龍隊特別打造冠軍戰專屬主視覺，並於今日公布售票辦法，首戰內野票價最高1,880元、最低僅要880元(特殊席位除外)

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迎戰全隊一致目標台灣大賽，龍隊延續年度主軸「龍眾一心」，冠軍戰口號喊出「One Heart for Dragons」希望集結所有龍隊球員、球團與龍迷力量，並以此打造冠軍戰專屬主視覺，展現無畏決心全力以赴爭取拋出紅色彩帶的榮耀！此外為了以最『威猛』的氣勢迎戰對手，龍隊除了原有吉祥物「威弟」，官方也曝光冠軍戰期間將有全新吉祥物「猛哥」首度登場，與威弟在設定上為雙胞胎的哥倆戰將，屆時將攜手與「每日Ｃ小龍女」同台為龍隊應援助陣。

▲味全龍新吉祥物猛哥！台灣大賽門票票價最貴1880元還送贈品。（圖／味全龍提供）
▲味全龍新吉祥物猛哥！台灣大賽門票票價最貴1880元還送贈品。（圖／味全龍提供）
味全龍總冠軍戰主場安排於天母棒球場，日期為G1-11/4(六)、G2-11/5(日)、G5-11/10(五)、G6-11/11(六)、G7-11/12(日)，票價部分G1/G2一般席位最高為內野熱/特區1,880元，最低內野經濟區僅要880元，兩場次入場贈品分別為「DragonsComing應援T」及全新吉祥物設計「猛哥應援法披」，凡購買有價票球迷不分區域均可至贈品發贈處領取每人一件，G5/G6兩場次贈品將於後續公布，G7則無入場贈品，當日全區票價將比照G5為平日票價；另總冠軍戰期間票價皆不分全票、半票，優惠票僅販售身心敬老票，天母棒球場採全主場制，一、三壘側座位皆為龍隊主場並可站立應援。

售票時間將於10月26日(四)12:00起開放天母季票會員優先購票(享購票折扣100元)，10月27日(五)10:00起開放狂龍軍主卡會員優先購票(享購票折扣100元)，並於10月27日(五)下午16:00起在味全龍官方售票網、味全龍售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」、7-11「ibon」同步開放，預售剩餘票券提供現場購票唯不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售票。

每場比賽皆需完成正規9局，已進行之比賽如未滿五局可退票，滿五局以上即不可退票，唯比賽將保留並補賽打滿九局，但無須進行之比賽將全面退票。任何售票及入場辦法請遵照及配合官方公告規範配合，球團保有調整座位安排之權利。

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