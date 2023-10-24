台灣衝浪女神發威！Kimberly陳美彤勇奪2023亞洲巡迴賽大滿貫冠軍

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Jocelyn陳宥蓁參賽四站公開賽賽事，獲得2金2銀，成為2023 WWA年度亞洲青少女快艇衝浪積分冠軍！旗下運動好手表現亮眼，STARFiSH星予總監于長君開心表示：「看見他們不只展現絕佳滑水技巧，更有著十足抗壓性，一整年四處征戰和訓練，發揮強大的運動職人精神。」
高壓密集的國際賽事夾擊之下，快艇衝浪女神再現神力，Kimberly陳美彤披上Team Taipei戰袍，代表臺灣三度挑戰「CWSA世界錦標賽」。今年世界賽首次舉辦在亞洲韓國，各國好手水上競技於漢江，Kimberly陳美彤以絕佳表現，僅次俄羅斯取得Masters Women Surf世界賽亞軍！近幾年Kimberly陳美彤深耕國際Masters Women Surf組別世界排名，一直保持在世界前三位，不僅連續三年取得「CWSA世界錦標賽」資格，更在去年站上Masters Women世界第一，去年和女兒Jocelyn陳宥蓁共赴美國北卡羅那州參加世界錦標賽，母女獲得Masters Surf以及Amateur Surf女子衝浪一金一銅。
滑水資歷十年，參賽超過60次，累積滑水25面金牌。自2017出戰快艇衝浪海外賽，第一場就在韓國拿下WWA亞巡賽女子金牌，近三年內更包辦CWSA世界賽凸台的冠、亞、季軍獎杯，金銀銅全入袋！Kimberly陳美彤感恩地說：「感謝主的帶領，也恩待她在身為職場母親角色的同時，仍能帶著孩子一起熱血追夢，三年內蒐集完世界賽的金銀銅獎！能角逐世界賽真的非常不容易，這十年的熱血水上生活，就像一場奇幻旅程，一切榮耀歸給主。」也感謝多年來支持訓練她的臺北滑水隊總教練林昊廷與健身教練李丁龍，才能讓她在這個年紀依然擁有強大體力與技能。
Kimberly陳美彤不僅在國內外賽事都相當活躍，也熱衷水上運動推廣，上個月才獲頒臺北市最佳績優運動個人獎，如今世界賽落幕，她也期許並規劃自己，帶著更多使命，將自己所獲得的一切，回台灣投入更多運動教育及水上運動的推廣。除了水上的響亮成績，Kimberly陳美彤近年專注海洋保育，也積極鑽水下世界，特別熱衷生態潛水，最近剛從菲律賓科隆回來，捕捉與儒艮千載難逢的共游畫面，介紹分享海洋易危生物的相關訊息，在社群引起廣大迴響，美麗的共游影片超過五十萬網友觀看，感動許多人！她不僅是女力世代的代表，也是最佳海洋代言人。
Kimberly 陳美彤—臺灣快艇衝浪運動員
截至2023年10月，滑水生涯獲獎25金24銀11銅
[重點成績表現]
2023》
-2023 WWA HONG KONG WAKESURF OPEN／Masters Women Wakesurf 金牌
-CWSA 世界快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf 銀牌
-2023 WWA BANGKOK WAKESURF OPEN／Masters Women Wakesurf 金牌
-CWSA 亞洲快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf 金牌
-CWSA World Tour Gold Level #3／Masters Women Surf 銀牌
-2023 WWA TAIPEI WAKESURF OPEN／Masters Women Wakesurf 金牌
-CWSA World Tour Gold Level #2／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA World Tour Gold Level #1／Masters Women Surf 銀牌
-2023 WWA JAPAN WAKESURF OPEN／Masters Women Wakesurf 金牌
2022》
-全國滑水錦標賽／Wakesurf Open Women公開女子快艇衝浪 金牌
-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf 金牌
-IWWF亞洲滑水錦標賽／Masters Women Wakesurf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#6／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA世界排名賽系列#5／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA世界排名賽系列#4／Masters Women Surf 金牌
-臺灣盃國際滑水線上賽／快艇衝浪公開女子金牌
-托艇滑水國家隊選拔賽／快艇衝浪大師女子金牌
-CWSA 世界排名賽系列#3／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA 世界排名賽系列#2／Masters Women Combined 金牌
-CWSA 世界排名賽系列#1／Masters Women Combined 銅牌
2021》
-臺北滑水錦標賽／快艇衝浪公開混合組冠軍
-臺灣盃國際滑水賽／Open Women Surf金牌 ＆自由曲道Women Slalom銀牌
-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf銅牌
-CWSA世界排名賽系列#6／Masters Women Surf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#5／Masters Women Surf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#4／Masters Women Surf 銅牌
-臺北國際滑水賽線上暖身賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-CWSA 世界排名賽系列#3／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA 世界排名賽系列#2／Masters Women Combined 銀牌
-CWSA 世界排名賽系列#1／Masters Women Combined 第六名
2020》
-臺灣盃國際滑水賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子Surf銀牌、Skim銀牌、混合組銀牌
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Masters Women Surf & Combined金牌
-CWSA世界排名賽系列#3／Masters Women Surf銀牌
2019》
-WWA美國快艇衝浪大師冠軍賽／Masters Women Wakesurf銀牌
-WWA亞洲快艇衝浪賽／Masters Women Wakesurf 金牌
-CWSA臺灣快艇衝浪公開賽／Masters Women Surf & Skim雙金牌
-WWA臺灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌
-CWSA快艇衝浪白金級大賽／Master Women Surf金牌、Masters Women Skim銀牌
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-CWSA快艇衝浪日本公開賽／Masters Women Surf銀牌
-臺灣寬板滑水&快艇衝浪國家代表隊選拔賽／快艇衝浪女子金牌
-CWSA韓國快艇衝浪公開賽/ Master Women Surf金牌
-WWA亞洲巡迴賽中國澳門盃／快艇衝浪女子銅牌
-新北國際滑水賽／快艇衝浪公開女子銀牌
2018》
-IWWF新加坡亞洲滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子金牌
-WWA臺灣快艇衝浪公開賽/公開女子組銅牌、Masters Surf女子金牌
-IWWF香港國際滑水錦標賽／快艇衝浪女子銀牌
-臺灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Surf業餘女子銀牌、Skim銅牌
-CWSA快艇衝浪韓國公開賽／Surf業餘女子銀牌、Skim銅牌
2017》
-WWA亞洲滑水巡迴賽韓國站／快艇衝浪女子金牌
2016》
-美傑仕盃女子滑水賽／快艇衝浪第四名
-臺灣盃滑水賽／快艇衝浪銀牌、自由曲道女子金牌
[專業健身教練]
-ACE-CPT美國運動委員會認證健身教練
-KBC國際壺鈴認證指導教練證書
-ACE Certified™ Senior Fitness Trainer
-ACE Certified™ Group Fitness Trainer
-Stroops VITL Certified™ 彈力繩系統教練
-TRX Certified™ 懸吊系統訓練證書
-ACE Certified™ 功能性臀部訓練證書
-IOC Certification 運動醫學運動傷害認知
-IOC Certification 運動營養學