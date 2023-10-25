美參議員再提台灣關係強化法案　成立跨部會小組

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盧比歐指出，中共透過經濟與政治脅迫孤立台灣，北京將不遺餘力地對台灣進行掠奪式侵略。這項法案比以往更加重要，因為這強化美國對民主盟友台灣的承諾，也強化雙邊關係。
默克利則表示，台灣民主對印太區域和平穩定至關重要，美國對台灣民主的支持，在捍衛這一和平上發揮重要作用。美國與台灣共享基本價值觀，美國必須在外交與經濟上，維持與台灣建立穩固關係，推進這些價值觀。
法案要求美國總統在法案生效90天內，成立包括總統辦公室、白宮國安會、國務院、國防部、財政部、商務部與美國貿易代表署（USTR）在內的跨部會台灣政策工作小組，強化台美關係。
法案要求，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長任命，須經參議院同意，職稱應改為「代表」（Representative）。根據規定，美國駐外大使人事案須經參院同意，但AIT處長是由美國國務卿任命，不需經過參院。
法案也要求依循「台灣旅行法」，邀請台灣官員出席雙邊或多邊高層峰會、軍事演習、經濟對話與論壇；美國駐聯合國常任代表與其他相關官員，應積極支持台灣取得會員身分及有意義參與國際組織。
國會意見指出，美國政府應與企業和非政府實體協商，制定與中華人民共和國政府、中國共產黨與其附屬實體互動的行為準則，並禁止美國任何政府機構在沒有台灣人民同意下，正式或非正式承認中國對台灣的主權主張。
在文化教育方面，法案要求國務卿成立非營利性質「美台文化交流基金會」，深化未來雙邊領袖連結；地方政府也應與駐美代表處合作，建立能促進雙邊文化教育交流的計畫。
在回應中國針對台灣的銳實力方面，要求國務卿在法案生效180天內，制定政策以因應中國對台灣的虛假訊息戰與網路入侵、對台灣當地政黨與媒體等組織的政治影響力等行動，並提供技術援助。
這是盧比歐與默克利在2020與2021年後，再一次提出「台灣關係強化法案」。這部法案被不少人認為是1979年「台灣關係法」的更新版本，但皆未能通過。（編輯：陳政一）：1121025