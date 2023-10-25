洛史都華Rod Stewart睽違29年來台！明年3月空降高雄巨蛋

全球樂壇超級巨星，生涯突破2億5000萬張銷量、名列滾石雜誌「史上最偉大100位歌手」、兩度入主搖滾名人堂、葛萊美獎肯定、獲英國女王封爵有「搖滾公雞」之稱的洛史都華（Rod Stewart）正式宣布，繼1995年台北市立體育場演出後，睽違29年帶著全新巡迴「Rod Stewart "Live in Concert, One Last Time"」再度來台飆金嗓！2024年3月9日首度南下挑戰攻蛋，將在高雄巨蛋經典開唱，11月10日早上11點拓元售票系開賣。
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今年78歲，出道超過62年，至今依然屹立不搖的Rod Stewart，靠著充滿滄桑且磁性的嗓音在樂壇聲名大噪，共累積10張英國金榜冠軍專輯、31首英國金榜Top 10、16首告示牌熱門榜Top 10，寫下眾多前無古人後無來者的成績，在超過半個世紀的音樂生涯裡，不管是傳統流行、民謠、Blue-Eyed Soul、迪斯可、藍調搖滾等，Rod Stewart挑戰各種可能性，不畏懼碰撞下勇於創新，總是能得心應手贏得熱烈掌聲及排行佳績，就連「火箭人」艾爾頓強（Elton John）、「搖滾之父」查克貝里（Chuck Berry）到「靈魂樂教父」詹姆斯布朗（James Brown）都被Rod Stewart難以抵抗的音樂才華收服成粉絲，Rod Stewart擁有多首膾炙人口代表作，如〈Da Ya Think I'm Sexy?〉、〈Maggie May〉、〈Have I Told You Lately〉、〈Forever Young〉、〈All for Love〉、〈Sailing〉等。
這場名為「Rod Stewart "Live in Concert, One Last Time"」的巡迴，Rod Stewart激動表示：「距離上次亞洲巡迴已經是15年前了，真的等太久了！我真的等不及要獻唱每首經典歌曲，還有呈現這場非常精彩的大秀給你們，這將會是場樂壇的盛大聚會。」此外，演唱會門票將於11月10日早上11點拓元售票系開賣，票價分別為7800元、6800元、5800元、4800元、3800元以及2800元。