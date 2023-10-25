中國通過愛國主義教育法　祭出刑罰限縮言論自由

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美國自由亞洲電台24日報導，法案內容涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、憲法和法律、國家統一和民族團結、國安國防以及英烈和模範人物事跡等。此外，也把愛國主義教育納入國民教育體系、文藝活動、出版作品及旅遊。對公職人員、企業職工、宗教及工商科學團體。
此外，法案當中也提到對「港澳台同胞」等不同群體的愛國主義教育，作出相應規定。
美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元認為，從國安法、各式各樣的習思想教育，「愛國主義教育法」通過，就是一系列一步步限縮言論自由的過程。
中國政府長期施行愛國主義教育，現在將其納入法律條文，葉耀元表示，相關的影響要看內容有多詳細，兩岸及中國對外的學術交流可能會受影響，指中國最近訂立的法案，其實都是用很模糊的概念，因越模糊的法案越有詮釋的空間，所以就會對人身自由產生更大的限縮。
旅居美國的普林斯頓中國學社執行主席陳奎德則認為，推動立法就是繼續加強言論管制，並祭出法律懲處或後果。
據「愛國主義教育法」第37至39條，任何公民及組織都應當弘揚愛國主義精神，而不得對法案的涵蓋內容有侮辱、歪曲、否定、醜化、侵占、破壞、宣揚或美化等行為。如果違反上述規定，可能會面臨行政法規或治安管理處罰；也可能構成犯罪，承擔刑事責任。不依法履行愛國主義教育職責的領導或人員，也可能被處分。
陳奎德指出，法案與中國「內外交困」有關，包括俄烏戰爭、中國經濟下滑及遭國際圍堵或孤立有關，在別無他法下而對公民，特別是青年人的思想控制，試圖使他們更進一步效忠於中共。（編輯：唐佩君/張淑伶）1121025