鼓勵加薪！中小企抵減稅額可望拉高 6家公股行庫明年調薪4%以上
物價高漲，民眾最關心的就是會不會加薪？在兆豐金宣布明（2023）年加薪4.5%，財政部長莊翠雲今（25）日在立法院財委會透露，6家公股民營行庫明年都會加薪，幅度在4%至5%之間。不過，國民黨立委賴士葆認為，美國、日本、歐盟等國家的企業都將賺來的錢提撥50%給員工加薪，但立反觀台灣，受僱人員報酬占比一直降，今年下降到43%，應該增進企業加薪誘因，提案修正《中小企業發展條例》，將加薪可獲營利事業所得額加成減除比率，由現行的130％拉高至200%，對此，財政部長莊翠雲及經濟部官員表示，該條例將於明年5月19日落日，目前傾向延長，屆時也會將加薪最高抵減率納入考量。
記者顏真真／台北報導
為響應政府企業加薪政策，並激勵集團員工士氣，公股獲利王兆豐金控首開第一槍，昨日董事會通過明年調薪4.5%，外加每年辦理的考績晉薪及升遷晉薪，2024年整體加薪幅度可望超過8%，許多，並為歷年之最。同時，這次兆豐金董事會也一口氣通過修正婚假日數提高至14天、產假增加至42個工作日，提供員工更完整的關懷照護。
今日在立法院財委會國民黨立委羅明才質詢也問到其他公股行庫是否也會跟進加薪？財政部長莊翠雲表示，基本上調薪是公司治理範疇，各公司會視運營績效、財務狀況、人力成本費用而定，不過，目前有6家公股的民營銀行都會在明年調薪，調薪幅度在4%至5%，平均4%左右。
根據計總處，台灣受僱人員報酬占比一直往下降，來到43.03%創歷史新低，但美國、日本、歐盟等國家都還有50%，也就是說企業賺的錢有50%會分給員工，政府應鼓勵企業加薪，他就提出《中小企業發展條例》第36條之2條修正草案，就企業每年增雇本國籍員工支付薪額，可自其增僱當年度營利事業所得額中減除之比例，從130%提高至200%，這有可能嗎？
對此，財政部長莊翠雲指出，經濟部也有報告，明年5月19日此條文落日，經濟部正針對適用條件、範圍、對象檢討當中，至於幅度是否也要提高，屆時會一起檢討。經濟部官員也表示，目前傾向繼續延長，原本是10年，現在是否再延長10年還要再討論。