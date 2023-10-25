影／響尾蛇22年前擊敗王者洋基奪首冠　2001年世界大賽超戲劇性

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2001年世界大賽，當時洋基陣容一字排開都是超級巨星，包括Derek Jeter、Bernie Williams、Jorge Posada和Mariano Rivera等明星球員；響尾蛇陣容也非常堅強，先發擁有「巨怪」Randy Johnson 和 Curt Schilling，打者除了Luis Gonzalez外，還有像 Steve Finley、Jay Bell 和 Matt Williams等強打。
由於2001年發生911恐怖攻擊事件，導致賽季延後，這也是世界大賽首次延到11月進行。世界大賽前兩戰響尾蛇在主場拿下二連勝，Schilling和巨怪展現超強主宰力，讓洋基鑽石打線一籌莫展，兩場比賽洋基僅攻下1分。
世界大賽第三戰回到紐約進行，並由時任美國總統小布希開球，並靠著「火箭人」Roger Clemens7局好投壓制，最終洋基以2：1扳回一城。而世界大賽第四、五戰，洋基接連上演逆轉秀，擊垮響尾蛇終結者金炳賢，並在延長賽取得勝利，帶著聽牌優勢前往亞利桑納力拚4連霸。
響尾蛇在世界大賽第六場打線大爆發，洋基左投「派帥」Andy Pettitte黯然被打退場，最終以15:2大勝洋基，將戰局逼入生死第七戰。
世界大賽第七戰由響尾蛇王牌Schilling對決洋基Clemens，本場形成一場投手戰，並在九局下上演驚天大逆轉，Luis Gonzalez從洋基終結者Mariano Rivera手中敲出再見安打，率領響尾蛇拿下隊史首座世界大賽冠軍。
這次的世界大賽中有許多第一次紀錄，本場世界大賽一路打到11月4日才結束，在當時創下紀錄，直到2009年被打破。值得一提的是，本場世界大賽主場球隊全部拿下勝利，在季後賽歷史中只在1987年和1991年發生過，而洋基每場都是僅僅以1分之差贏得比賽。