MLB／大谷翔平不是MVP！選手把獎項給了勇士阿庫尼亞40轟70盜紀錄

影／響尾蛇22年前擊敗王者洋基奪首冠　2001年世界大賽超戲劇性

▲2001年世界大賽超戲劇性，響尾蛇與洋基鏖戰七場，最終靠著Luis Gonzalez從李維拉手中擊出再見安打，幫助響尾蛇贏得隊史首冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲2001年世界大賽超戲劇性，響尾蛇與洋基鏖戰七場，最終靠著Luis Gonzalez從李維拉手中擊出再見安打，幫助響尾蛇贏得隊史首冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽，響尾蛇在生死第7戰以4:2擊敗費城人，相隔22年再闖世界大賽，也令球迷們不禁重溫2001年世界大賽的經典大戰，當時響尾蛇與洋基激戰7場，最終響尾蛇阻止洋基4連霸業，拿下隊史首座世界大賽冠軍。

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那一年洋基在打進世界大賽之前，先後擊敗運動家和水手，這是他們連續4年闖進世界大賽，且已連續3年奪冠。而響尾蛇則在國聯季後賽前後擊退紅雀和勇士，這也是響尾蛇成立3年後，隊史首次打進世界大賽。

2001年世界大賽，當時洋基陣容一字排開都是超級巨星，包括Derek Jeter、Bernie Williams、Jorge Posada和Mariano Rivera等明星球員；響尾蛇陣容也非常堅強，先發擁有「巨怪」Randy Johnson 和 Curt Schilling，打者除了Luis Gonzalez外，還有像 Steve Finley、Jay Bell 和 Matt Williams等強打。

由於2001年發生911恐怖攻擊事件，導致賽季延後，這也是世界大賽首次延到11月進行。世界大賽前兩戰響尾蛇在主場拿下二連勝，Schilling和巨怪展現超強主宰力，讓洋基鑽石打線一籌莫展，兩場比賽洋基僅攻下1分。

世界大賽第三戰回到紐約進行，並由時任美國總統小布希開球，並靠著「火箭人」Roger Clemens7局好投壓制，最終洋基以2：1扳回一城。而世界大賽第四、五戰，洋基接連上演逆轉秀，擊垮響尾蛇終結者金炳賢，並在延長賽取得勝利，帶著聽牌優勢前往亞利桑納力拚4連霸。

響尾蛇在世界大賽第六場打線大爆發，洋基左投「派帥」Andy Pettitte黯然被打退場，最終以15:2大勝洋基，將戰局逼入生死第七戰。

世界大賽第七戰由響尾蛇王牌Schilling對決洋基Clemens，本場形成一場投手戰，並在九局下上演驚天大逆轉，Luis Gonzalez從洋基終結者Mariano Rivera手中敲出再見安打，率領響尾蛇拿下隊史首座世界大賽冠軍。

這次的世界大賽中有許多第一次紀錄，本場世界大賽一路打到11月4日才結束，在當時創下紀錄，直到2009年被打破。值得一提的是，本場世界大賽主場球隊全部拿下勝利，在季後賽歷史中只在1987年和1991年發生過，而洋基每場都是僅僅以1分之差贏得比賽。


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