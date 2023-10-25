《惡靈古堡8》可用iPhone玩了！10月底上架App Store 首波打4折
日前蘋果秋季發表會中，除了公開 iPhone 15 系列手機外，iPhone 15 Pro、Pro Max 也確定支援「光線追蹤」，包括《惡靈古堡 村莊》、《惡靈古堡 4：重製版》、《死亡擱淺》都會在今年底前登陸 ios 平台，而據最新消息，《惡靈古堡 8 村莊》 也確定在10月30日就會正式上架，在遊戲首賣期間，玩家可以免費方式遊玩部分內容，也可以用4折的價格買下遊戲完整內容。
記者張志浩／綜合報導
蘋果秋季發表會時，曾特別強調 iPhone 15 Pro、Pro Max 的逆天規格，並同步釋出《死亡擱淺》、《全境封鎖：曙光》、《惡靈古堡 4：重製版》、《惡靈古堡 村莊》、《刺客教條：幻象》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》等遊戲畫面，並明確指出《死亡擱淺》、《惡靈古堡 8》、《惡靈古堡 4 重製版》、《刺客教條：幻象》等4款家用主機遊戲，將於iPhone 15 Pro平台推出，實現手機、主機橫跨的夢想。
Capcom 指出，《惡靈古堡 8 村莊》將在10月30日推出 iPhone／iPad 版本，遊戲以英文名稱「Resident Evil Village」上架 App store，採用免費下載的形式，基礎佔據容量為1.4GB，玩家可先體驗一部分遊戲內容後，再決定是否購買正式版。
官方表示，《惡靈古堡 8 村莊》在10月30日至11月20日為首賣期，這段時間完整遊戲的售價將打4折，若再追加購買 DLC 內容「溫特斯擴充包」的玩家，則可以獲得主角羅絲瑪麗的追加服裝。此外，由於《惡靈古堡 8 村莊》整體操作較繁雜，Capcom也建議玩家可以使用控制器操作，獲得最佳體驗。