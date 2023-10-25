一吃台灣泡麵愛上！法國高中生被「1口味」驚豔 狂讚：媲美珍奶
台灣市面上的泡麵口味越來越多元，近年來甚至有走向國際的趨勢，甚至有一些品牌成為觀光客來台灣必吃的品項。近期法國YouTuber「酷」就買了好幾款台灣道地的泡麵回法國，讓當地高中生、老師們品嚐，結果多數口味都相當受到歡迎，內容物更是讓他們相當驚艷，還有一款被比喻成「珍奶」同級別的美食。
記者潘毅／綜合報導
法國籍YouTuber「酷的夢」頻道擁有158萬訂閱者，目前在台灣發展生活，更時將台灣的各種食物或特色，帶回法國讓當地對台灣有更深入的認識，而在近期影片中，酷帶了6款台灣泡麵回到法國，並邀請當地高中生、師長們一起試吃，然後給出心得感想。
酷帶回的泡麵品牌都相當具有代表性，分別為「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」、「阿Q生猛海鮮桶麵」、「味味A排骨雞麵」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，以及近年崛起的「台酒花雕雞麵」。
其中第一個上陣的「統一肉燥麵」，口味在法國高中生中接受度很高，而「阿Q生猛海鮮桶麵」的包裝則讓他們馬上聯想到動漫火影忍者。而所有台灣泡麵最讓他們驚豔的特點，就是「配料」相當多元，並表示「這在法國很難看到」，高中生們一吃完就愛上。
全部泡麵試吃完畢後，最終「台酒花雕雞麵」則獲得最高評價，裡面的肉塊、枸杞、湯頭都被誇獎，連包裝都讓他們感覺到高級感，甚至還有一位女高中生大讚「這跟珍珠奶茶是同一級別的美食」，並認為冬天吃上一碗，肯定會很舒服。