把握最後好天氣！雨彈炸4天「週日全台最濕冷」 下週恐有颱風
近期較穩定的好天氣要慢慢消失了！中央氣象署預報員李孟軒表示，明（26）日晚間開始新的一波東北季風增強，週五至週六（10月27日至10月28日）天氣明顯轉涼，北台灣降雨機率增加，下週日（10月29日）搭配華南雲雨區影響，整個西半部都會有降雨情況，是近期最濕的一天，此外，下週進入11月後，菲律賓東方外海可能有熱帶擾動，不排除發展為颱風，氣象署將持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司指出，明日還是相對穩定的天氣，東半部有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨，白天北部、東半部高溫攝氏27至29度，中南部高溫攝氏30至32度。明晚東北季風逐漸增強，大陸華南有中層水氣接近移入，除了東半部持續有短暫陣雨外，北部降雨機會也將提高，逐漸轉為有短暫陣雨的天氣型態，中南部則是雲量逐漸增多，大致仍維持多雲的天氣。
週五至週六受東北季風、華南雲雨區影響，迎風面北部、東半部降雨較為明顯，並有局部較大雨勢發生機會，中南部也會有些局部降雨出現的情況，不過以山區為主，平地降雨相對較零星。下週日至下週一有微弱鋒面在台灣附近通過，各地雲量都偏多，包括中南部在內都有出現短暫陣雨的機會，尤其下週日各地降雨最為明顯。
此外，氣象署預報員李孟軒說明，目前菲律賓東方海面的海溫依舊較高，適合熱帶系統發展，根據最新觀測資料顯示，菲律賓東方海面在10月底至11月初，也就是下週有機會出現熱帶擾動，不過是否增強為颱風還有很大變數，應持續留意觀察。