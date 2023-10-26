世界大賽28日開打！遊騎兵推季後賽不敗Eovaldi對決響尾蛇Gallen
MLB世界大賽將在台灣時間週六（28日），G1由美聯冠軍德州遊騎兵在主場迎戰國聯冠軍亞利桑那響尾蛇，《ESPN》也在今（26日）公布G1雙方先發投手，遊騎兵將由本季至今季後賽未吞敗的Nathan Eovaldi主投，對決響尾蛇王牌Zac Gallen。
記者張志宇/綜合報導
Nathan Eovaldi在季前以2年3400萬美元（約10.4億台幣）加盟遊騎兵，在例行賽繳出 12勝5敗、防禦率3.63的「合格」成績，但進到季後賽後宛如開啟外掛，在美聯外卡戰、美聯分區系列賽與美聯冠軍戰上，共計4場先發全都拿到勝投，更在美聯冠軍戰為遊騎兵拿下2勝，在這4場先發中合計投26局只掉7分，防禦率僅2.42，被打擊率為2成16，每局被上壘率（WHIP）僅0.96。
在2018年就隨著波士頓紅襪奪冠的Nathan Eovaldi，在世界大賽上也是鐵人般的存在，在當年G6更是替球隊在延長賽中後援6局，生涯15場季後賽中，在10場先發，拿到8勝3敗、防禦率2.87的成績，在G1 Nathan Eovaldi即將迎來生涯首場世界大賽先發。
響尾蛇王牌Zac Gallen則是在去年破繭而出，在去年31場先發中，拿下12勝4敗、防禦率2.54的成績，來到本季例行賽勝場數攀升（17勝9敗），防禦率也略提高至3.47，但送出220次三振與貢獻210局都是全隊最高。
但來到季後賽，Zac Gallen在單場最多投球局數僅為6局，在季後賽4場先發，拿到2勝2敗，其防禦率為5.24，共投22.1局被敲24支安打，包含挨了6發全壘打，被打擊率為0.282，目前連續3場都有被敲出全壘打。