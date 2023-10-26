影／舉重女神郭婞淳巴黎奧運將達標！不畏懼北韓超級「怪物」新人

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「其實在賽前不久時，我才知道我有機會為中華隊進帳第100面金牌。而其實今年自己在國際比賽上，狀態並不是太好，不過在教練的幫助下，讓我能在挫折中爬起，好好找到問題並修正。」
而身上其實有傷的舉重好手郭婞淳，最終以抓舉101公斤、挺舉126公斤，總和227公斤的成績，奪得女子舉重59公斤級銅牌的優異成績。而儘管沒有拿到最好的成績，郭婞淳並沒有因此氣餒，「雖然世界紀錄被北韓好手刷新，但是自己其實很開心，因為很樂見有更多厲害的年輕選手能投入舉重運動，我也更有動力能持續挑戰世界紀錄。」
挑戰女子拳擊66公斤級，最終為中華隊奪下銅牌的拳擊好手陳念琴，其實是首次站上亞運舞台，她相當看重這次的比賽經驗，也是她轉換量級後的第一次出賽。「因為是第一次打66公斤級的比賽，所以備戰時我和教練就相當謹慎看待這次比賽，擬定好作戰策略，也很高興能有這次的比賽經驗。」
而台灣棒球隊好手、統一獅隊的外野手林安可，除了扛下「台灣第四棒」重責，也在杭州亞運上有亮眼表現，除了擊出五支安打，打擊率更高達四成，而儘管最終不敵韓國隊收下銀牌，林安可仍然相當開心有這次的經驗。「這次的亞運會對我來說是很好的養分，雖然在冠軍戰最終不敵韓國隊，但對手也是一線的好手，因此能與他們同場較勁，我非常高興。」