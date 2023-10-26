實測／Apple Watch雙指「互點2下」接電話 9種狀況不支援
蘋果在9月iPhone 15登場時，同時還發表了最新Apple Watch S9，配置最新的S9 Sip，其中最吸引人的功能就是捏捏「點兩下」的手勢操控，今（26）日透過系統更新後就能開啟此功能。之前《NOWnews》實際測試過感覺宛如黑魔法般的便利，不需要另一隻，透過食指和拇指戶點兩下就能暫停播放音樂、檢視訊息等。
記者周淑萍/綜合報導
在9月的蘋果發表會推出全新的Apple Watch S9和Apple Watch Ultra 2，其中最狂的功能就是「雙指互點兩下」的手勢操作，透過加速器、陀螺儀和心率感測器，搭配全新的演算法來偵測食指與拇指互點兩下，細微手腕動作和血液流動變化辨識手的動作，藉此解放另一隻手，單手點點就能控制音樂播放或暫停，也能用在接聽並掛斷電話，甚至在 Apple Watch上使用相機遙控器拍照，雙指互點兩下也能啟動錶面的「智慧型堆疊」，並檢視視堆疊中的小工具。
手錶升級到watchOS 10.1，Apple Watch S9和Apple Watch Ultra 2即可開啟此功能。雙指互點兩下手勢根據官方指出是由 S9 SiP 驅動，效能比上一代提高了 25%，而新的 4 核神經引擎則能以兩倍速執行機器學習任務。 雙指互點兩下手勢可在顯示器喚醒時隨時使用。但心電圖、心率、血氧、睡眠焦點、對講機、地圖 (導航進行中)、正念 (活動進行中)、SOS 功能 (緊急 SOS、跌倒偵測、碰撞偵測) 和運動 (活動進行中) 不支援此功能。
實際更新後，可以在《Watch》App上的「手勢」內看到「互點兩下」功能，開啟後，可以自行設定音樂播放時點兩下「播放/暫停」也能自訂為「略過」，略過意即下一首的意思。此外，全新的「智慧堆疊」可以設定為前進或選取。
運用在生活上，如果手放在桌上，在沒有動作的情況下無法觸發點兩下功能，必須有抬手的動作才能觸發，如果是在日常生活中突然有訊息或是來電時，會有抬手的動作，就能順勢點兩下操控，但需要一點反應時間。點兩下相較於先前的輔助功能，靈敏度、準確性都更好，抬起手來輕點兩下就能觸發，實用性來說真的相當方便。