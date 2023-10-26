男網友追星韓女團NewJeans 網喊：強到可以出週邊了！
麥當勞與韓國人氣女團「NewJeans」合作聯名，於10/25-11/14期間推出合作款包，一上市便讓Bunnies(NewJeans粉絲名)瘋狂，同時也在網路引發話題。其中有網友在Dcard論壇po文表示，「男性友人也是NewJeans的粉絲，卻因為先前韓國爆出中年男追星卻被韓國網友公審，甚至遭受人身攻擊，令他更不敢對外分享自己是NewJeans的粉絲，但仍默默地支持，在合作包裝上市後，立刻去購買並製作成週邊。」
生活中心/綜合報導
該篇文章一貼出後，在網路上引起熱烈的回饋討論，有不少網友紛紛湧入留言， 「加油…不在乎他人的眼光 只要正常追星就好」 「不要被那些輿論打倒，只要正確的追星，大家都是一樣的」等留言，同時也有不少網友稱讚該名男粉絲的手工藝已經厲害到可以出週邊商品，留言鼓勵原po的朋友，勇於追星！
麥當勞推出與NewJeans聯名款包裝袋，只要在期間有消費，外包裝袋都會有NewJeans聯名的特殊包裝，而包裝袋上可愛的圖樣成了粉絲蒐集的品項之一，不少網友為了能蒐集到包裝袋，特別跑去消費，同時也有網友把包裝袋製作成可愛的髮夾，用心程度直逼經紀公司的週邊商品！