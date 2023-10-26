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郭雪芙「辦事聲」吵到室友！劉俊謙還原拍攝實況

▲《此時此刻》劉俊謙找郭雪芙獻第1次，「辦事聲」吵到室友。（圖／記者陳明中攝）
▲《此時此刻》劉俊謙找郭雪芙獻第1次，「辦事聲」吵到室友。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

郭雪芙、劉俊謙在Netflix影集《此時此刻》搭檔演一對，詮釋純情處男愛上按摩妹的都會戀情，其中一場劉俊謙帶郭雪芙回家上床，遇到室友張軒睿、林柏宏在客廳吃火鍋的戲，郭雪芙故意喊出「辦事聲」讓門外的人偷聽，劉俊謙笑說：「當天我們演員才第1次碰面，沒有很熟，看到柏宏和軒睿對著我，表情鬼主意很多，突然之間就有默契了。」

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▲左起張軒睿、曾敬驊、修杰楷、林柏宏、劉俊謙出席《此時此刻》媒體茶敘。（圖／記者陳明中攝）
▲左起張軒睿、曾敬驊、修杰楷、林柏宏、劉俊謙出席《此時此刻》媒體茶敘。（圖／記者陳明中攝）
劉俊謙在戲裡犧牲很大，為了演對郭雪芙有生理反應的按摩客，劉俊謙說：「比較痛苦的點是幫我戴寶貝套，要求我要剃毛，就會有點刺刺的。」他也鬆口表示生理反應的戲純粹是道具效果，不可能參雜本人的成分，很認真解釋：「有人會起飛那麼久嗎？會頭暈，這樣不行吧。」

▲郭雪芙（左）在《此時此刻》 的按摩技術太好，劉俊謙大讚力道夠。（圖／Netflix提供）
▲郭雪芙（左）在《此時此刻》 的按摩技術太好，劉俊謙大讚力道夠。（圖／Netflix提供）
談到郭雪芙的按摩功夫如何？他說：「很爽啊，因為她沒有在演，她是真的幫我按摩，每個力道都很重，導演喊CUT的時候，我就想再按多一點。」不過有個橋段是他穿按摩袍裸臀，讓來自香港的劉俊謙，對台北留下深刻的印象，「我拍的時候是秋天，發現台灣天氣滿熱的，但是我在那個時候特別涼爽，因為我沒穿褲子到處走。」

《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，演員包含王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、LuLu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於台灣都會的10種愛情故事，11月10日全球Netflix上線。

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