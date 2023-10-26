▲獨居老人恐成未來趨勢！　專家提6點翻轉老化恐懼

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面對全球超高齡社會來臨 青銀共「學老」台灣哲學諮商學會理事王如雁表示，戰後嬰兒潮世代已陸續進入退休階段，形成全世界的高齡社會。面對老年階段，不只是老人的問題，因為每個家庭都會有不同年齡層，因此每個人都要在高齡社會中學老。
這正是曾敏傑教授創辦雜誌的動機，他在經過長期的觀察和研究之後，於今年9月創辦「學老誌」，推動人人懂老、家家學老、社區融合、青銀共學，以翻轉社會對於老化的恐懼。曾敏傑說，老人要持續不斷的學習，找到適合的群體，不管是參加讀書會、音樂社團或是晨運、健走、攝影，甚至看電影都好，只要走入社群，便能避免孤獨老化。
曾敏傑以北大特區為例，學校周邊有遠雄八大社區，每個社區有800戶，總共就有6,400戶。由於社區有許多退休的老人或「壯世代」，附近也開了許多老人機構，學校推動USR（大學社會責任），甚至申請教育部UFO計畫（人文社會與科技前瞻人才培育計畫），開辦青銀共學三門課，邀請長者進入課堂，和青年學生共同學習，並對學生進行前、後測，發現有71％的學生改變了對老人的看法，也豐富了學生的學習和視野。
如何面對獨老？王榮義牧師在應邀台北大學USR（大學社會責任）演講時，以「如何面對獨老」為題，指出老化是自然現象，每個人都必須面對，有人選擇埋怨、退縮，但也有人選擇重新認識自己、不斷學習，照護好自己的身體和心靈。他呼籲民眾以6個面向提醒大家看待老化議題，讓自己知道為何而活，也為活著的人期許，成為別人的祝福。
- 情緒管控
- 生命思考
- 身心靈照護
- 重新檢視人際關係
- 面對失去親友的悲傷
- 最後面對生命的終點
社會局長李美珍表示，新北市高齡者已逾71萬人，佔全市人口比約17.7%，台灣社會更將於2025年邁入超高齡社會，加上晚婚、不婚、少子化等因素，獨居會是未來一個趨勢，因此每個人都要學老，因為每個人都會老。運動、養生、融入社群，顧好老身、老伴、老友、老本，培養老趣，如有家人，雖沒有同住，亦應隨時連絡問安，加上社區鄰里守望相助，志工陪伴關懷，以及常到據點、銀髮俱樂部參加活動、共餐等，都能過個自由自在的學老生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59705
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