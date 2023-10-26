今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

獨居老人恐成未來趨勢！　專家提6點翻轉老化恐懼

▲獨居老人恐成未來趨勢！　專家提6點翻轉老化恐懼
▲獨居老人恐成未來趨勢！　專家提6點翻轉老化恐懼

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「高齡化是全球的議題，日本比我們嚴重，美國史丹福大學已朝全齡大學邁進，要將危機化為轉機！」國立台北大學社工系教授兼高齡社區研究中心主任曾敏傑推動人人懂老、家家學老。前馬偕醫院資深諮詢師王榮義也呼籲民眾以情緒、身心靈照護、檢視人際關係等6個面向提醒大家看待老化議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀

面對全球超高齡社會來臨　青銀共「學老」

台灣哲學諮商學會理事王如雁表示，戰後嬰兒潮世代已陸續進入退休階段，形成全世界的高齡社會。面對老年階段，不只是老人的問題，因為每個家庭都會有不同年齡層，因此每個人都要在高齡社會中學老。

這正是曾敏傑教授創辦雜誌的動機，他在經過長期的觀察和研究之後，於今年9月創辦「學老誌」，推動人人懂老、家家學老、社區融合、青銀共學，以翻轉社會對於老化的恐懼。曾敏傑說，老人要持續不斷的學習，找到適合的群體，不管是參加讀書會、音樂社團或是晨運、健走、攝影，甚至看電影都好，只要走入社群，便能避免孤獨老化。

曾敏傑以北大特區為例，學校周邊有遠雄八大社區，每個社區有800戶，總共就有6,400戶。由於社區有許多退休的老人或「壯世代」，附近也開了許多老人機構，學校推動USR（大學社會責任），甚至申請教育部UFO計畫（人文社會與科技前瞻人才培育計畫），開辦青銀共學三門課，邀請長者進入課堂，和青年學生共同學習，並對學生進行前、後測，發現有71％的學生改變了對老人的看法，也豐富了學生的學習和視野。

如何面對獨老？

王榮義牧師在應邀台北大學USR（大學社會責任）演講時，以「如何面對獨老」為題，指出老化是自然現象，每個人都必須面對，有人選擇埋怨、退縮，但也有人選擇重新認識自己、不斷學習，照護好自己的身體和心靈。他呼籲民眾以6個面向提醒大家看待老化議題，讓自己知道為何而活，也為活著的人期許，成為別人的祝福。

  • 情緒管控
  • 生命思考
  • 身心靈照護
  • 重新檢視人際關係
  • 面對失去親友的悲傷
  • 最後面對生命的終點
前福邦證券董事長丁桐源曾為學生和社區長輩上「健康學老」五堂課，丁董分享自己每日維持健走已有46年，幾乎走了地球三圈半，他認為，不是等退休了再來學老，而是從年輕時就要開始準備，「今日不養生，明日養醫生」，因此經營健康和經營一家公司一樣，必須仰賴各部門（公司）、各部位（身體）順暢運作。

社會局長李美珍表示，新北市高齡者已逾71萬人，佔全市人口比約17.7%，台灣社會更將於2025年邁入超高齡社會，加上晚婚、不婚、少子化等因素，獨居會是未來一個趨勢，因此每個人都要學老，因為每個人都會老。運動、養生、融入社群，顧好老身、老伴、老友、老本，培養老趣，如有家人，雖沒有同住，亦應隨時連絡問安，加上社區鄰里守望相助，志工陪伴關懷，以及常到據點、銀髮俱樂部參加活動、共餐等，都能過個自由自在的學老生活。







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59705

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

上班族的福音　最新研究指出：每天只需「快走22分鐘」就可抵消久坐造成的死亡風險

不是吃太多也不是缺乏運動！　科學家聲稱「找到肥胖的真正元凶」：食物中無處不在

加味菸不知不覺就成癮！　「恐怖健康危害」曝

中年糖友自認沒胃口減少使用胰島素　「酮酸中毒」險喪命

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞