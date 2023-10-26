「麻豆鱷魚王」小河41歲病逝！移居廈門6年　瘦成皮包骨全身傷

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小河1982年從新加坡進口來台，由台南「麻豆鱷魚王生態農場」場主邱錫河飼養，當年小河的體長僅30公分，在邱錫河的細心照料下，很快地增長成全球最大的純人工圈養灣鱷，2010年小河的體長甚至將近600公分，體重也超過750公斤，這也讓許多遊客慕名到農場探望小河。
但由於《動物保護法》太過嚴苛，且農場申請不到執照，邱錫河不得不於2017年關閉「麻豆鱷魚王生態農場」，小河則被送到廈門的「中非世野野生動物園」。原以為小河能獲得更好的飼養環境，沒想到去年底卻傳出小河體重大減、傷痕累累，還有專家分析小河的背部脊柱突出，後背肌肉脂肪也消耗殆盡，下腹部更明顯凹陷，「可見牠有多長時間沒有得到恰當的照顧了！」
海基會4月起接獲民眾陳情，希望能幫忙改善小河在廈門的飼養環境，海基會除了立即發函海協會，籲請陸方有關部門了解具體情況，並督促園方整改落實解決相關問題，同時也轉達我方農政單位願意提供必要協助。
在海基會協助下，廈門台商協會人員多次前往廈門探視小河，並協請陸方相關單位改善小河飼養環境，也要請獸醫加強健康管理照護，無奈最終仍無法恢復小河健康，讓海基會難過不已，並遺憾表示：「謝謝灣鱷小河讓兩岸民眾對保護動物意識與生命教育的重視。」