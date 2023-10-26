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「麻豆鱷魚王」小河41歲病逝！移居廈門6年　瘦成皮包骨全身傷

▲海基會宣布，曾是台南「麻豆鱷魚王生態農場」家喻戶曉的園區明星灣鱷小河，因健康因素不幸於25日離世，年齡約為41歲。 （圖／翻攝自海基會臉書）
▲海基會宣布，曾是台南「麻豆鱷魚王生態農場」家喻戶曉的園區明星灣鱷小河，因健康因素不幸於25日離世，年齡約為41歲。 （圖／翻攝自海基會臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

灣鱷「小河」曾是台南「麻豆鱷魚王生態農場」家喻戶曉的園區明星，2017年轉送到廈門的「中非世野野生動物園」後，曾傳出飼養環境不佳而體重大減，今（26）日海基會宣布，小河因健康因素不幸於25日離世，年齡約為41歲。 

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海基會26日沉痛地宣布，小河因健康因素已於25日不幸離世，廈門「中非世野野生動物園」隨後也發文證實此消息，「大家喜愛的鱷魚小河，經救治和努力，最終因病不幸於25日下午6時多死亡」，並表示園區當晚就將這個不幸的消息通知小河原主人邱先生，邱先生得知後表示理解與惋惜。 

小河1982年從新加坡進口來台，由台南「麻豆鱷魚王生態農場」場主邱錫河飼養，當年小河的體長僅30公分，在邱錫河的細心照料下，很快地增長成全球最大的純人工圈養灣鱷，2010年小河的體長甚至將近600公分，體重也超過750公斤，這也讓許多遊客慕名到農場探望小河。 

▲小河2017年被轉送到廈門的「中非世野野生動物園」後，曾傳出因飼養環境不佳而健康狀態出問題。（圖／翻攝自bilibili「冬青-Cyan」頻道）
▲小河2017年被轉送到廈門的「中非世野野生動物園」後，曾傳出因飼養環境不佳而健康狀態出問題。（圖／翻攝自bilibili「冬青-Cyan」頻道）
但由於《動物保護法》太過嚴苛，且農場申請不到執照，邱錫河不得不於2017年關閉「麻豆鱷魚王生態農場」，小河則被送到廈門的「中非世野野生動物園」。原以為小河能獲得更好的飼養環境，沒想到去年底卻傳出小河體重大減、傷痕累累，還有專家分析小河的背部脊柱突出，後背肌肉脂肪也消耗殆盡，下腹部更明顯凹陷，「可見牠有多長時間沒有得到恰當的照顧了！」 

海基會4月起接獲民眾陳情，希望能幫忙改善小河在廈門的飼養環境，海基會除了立即發函海協會，籲請陸方有關部門了解具體情況，並督促園方整改落實解決相關問題，同時也轉達我方農政單位願意提供必要協助。 

在海基會協助下，廈門台商協會人員多次前往廈門探視小河，並協請陸方相關單位改善小河飼養環境，也要請獸醫加強健康管理照護，無奈最終仍無法恢復小河健康，讓海基會難過不已，並遺憾表示：「謝謝灣鱷小河讓兩岸民眾對保護動物意識與生命教育的重視。」 

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