台股早盤漲逾110點　AI股回神！緯創、廣達漲多

美股四大指數昨（26）日又走跌，不過台北股市今（27）日開高，早盤漲110點以上，來到16186點附近，漲幅0.7%。權值王台積電早盤漲4元，來到535元，漲幅0.3%。其他重要電子股，如宏碁與華碩漲1到3%之間，AI概念股也回神，緯創、英業達、廣達、技嘉與緯穎漲1到3%多。另外，IC設計族群依舊亮眼走強。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數26日下跌251.63點，或0.76%，收32784.3點；那斯達克指數下跌225.62點，或1.76%，收12595.6點；標普500指數下跌49.54點，或1.18%，收4137.23點；費城半導體指數下跌17.42點，或0.54%，收3188.42點。其中，英特爾看好個人電腦回溫，股價漲7%。
雖然美股四大指數又走跌，但台北股市今日開高，早盤漲110點以上，來到16186點附近，漲幅0.7%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到535元，漲幅0.3%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.3%，世界先進漲近1%，力積電也漲0.5%。
其他重要電子股，如聯發科弱勢跌0.7%，宏碁與和碩漲1%以上，華碩與國巨漲3%上下，日月光、友達、群創也走高。AI概念股部分，緯創爆大量2萬張，早盤漲3%，來到96.3元。英業達、廣達漲約1%，技嘉漲2%多，緯穎漲2%以上。而IC設計仍是強勢族群，安國、世紀漲6到8%，沛亨、富鼎漲3到4%，力旺、旺玖、通泰、創意、威盛漲1到2%多。