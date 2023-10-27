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衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導活動

▲衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導活動
▲衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導活動

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】3C產品普及　視力保健刻不容緩

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在數位時代，近視在學童中逐漸成為一項嚴峻的健康議題，面對α世代的孩子們經常接觸3C產品，這使得視力保健變得尤為重要，為了提升社會大眾對兒童視力健康的關注，臺北市政府衛生局自102年起積極推動「高度近視防治服務」，並於今年推出創新宣導活動—「我的PAD裡有火星人」兒童近視防治宣導活動，旨在透過有趣的故事情節，呼籲家長與孩子一同關心視力健康。

趣味火星探險故事　學習如何保護孩子的視力健康

以生動有趣的虛擬角色「霍小金」為主角，透過他在火星的探險旅程，向小朋友們介紹了保護視力的重要知識，引領家長與小朋友們了解規律就醫、遠視儲備及日常護眼的原則，於活動期間進入「臺北市政府健康智多星」活動網站，觀看「我的PAD裡有火星人」影片，完整觀看後進行相關視力保健知識測驗，答題正確者即可參與抽獎，共計提供超過650份7-Eleven商品卡及宣導品。透過影片，家長與孩子可以共同學習正確的護眼知識，並制定適當的3C產品使用約定，以守護孩子的視力健康。

全方位保護孩子視力　健康成長無阻礙

臺北市政府衛生局長期以來致力於兒童視力保健的一環，提高家長和孩子們對視力保健的重視程度，並鼓勵他們建立良好的用眼習慣。藉此機會，衛生局特設「護眼補給站」，提供相關視力保健資源，讓家長進一步了解如何保護孩子的視力，並提供了解更多視力健康的資源連結。

提供視力保健資源　護眼補給站啟動

臺北市政府衛生局的護眼補給站，包括「臺北市政府衛生局高度近視防治專區」、 「臺北市政府衛生局近視100 問」以及「臺北市政府衛生局 派瑞的藏寶圖-視力保健繪本」等相關資源，並製作了相關PodCast節目供市民參考，以提高大眾對視力健康的關注，透過正確的護眼知識和用眼習慣，讓我們一起守護下一代的視力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59719

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