▲衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導活動

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趣味火星探險故事 學習如何保護孩子的視力健康以生動有趣的虛擬角色「霍小金」為主角，透過他在火星的探險旅程，向小朋友們介紹了保護視力的重要知識，引領家長與小朋友們了解規律就醫、遠視儲備及日常護眼的原則，於活動期間進入「臺北市政府健康智多星」活動網站，觀看「我的PAD裡有火星人」影片，完整觀看後進行相關視力保健知識測驗，答題正確者即可參與抽獎，共計提供超過650份7-Eleven商品卡及宣導品。透過影片，家長與孩子可以共同學習正確的護眼知識，並制定適當的3C產品使用約定，以守護孩子的視力健康。
全方位保護孩子視力 健康成長無阻礙臺北市政府衛生局長期以來致力於兒童視力保健的一環，提高家長和孩子們對視力保健的重視程度，並鼓勵他們建立良好的用眼習慣。藉此機會，衛生局特設「護眼補給站」，提供相關視力保健資源，讓家長進一步了解如何保護孩子的視力，並提供了解更多視力健康的資源連結。
提供視力保健資源 護眼補給站啟動臺北市政府衛生局的護眼補給站，包括「臺北市政府衛生局高度近視防治專區」、 「臺北市政府衛生局近視100 問」以及「臺北市政府衛生局 派瑞的藏寶圖-視力保健繪本」等相關資源，並製作了相關PodCast節目供市民參考，以提高大眾對視力健康的關注，透過正確的護眼知識和用眼習慣，讓我們一起守護下一代的視力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59719
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