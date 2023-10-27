▲懷孕抽筋怎麼辦？　健脾柔肝搭配穴位按摩可解

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抽筋主因：體重增加、肚子變大後傾維持平衡周宗翰中醫師表示，懷孕期間的生理狀態改變包含身體體液增加、體重增加，造成下肢負擔變重，血液循環狀態變差、電解質平衡狀態改變，妊娠水腫也會加重循環不良，因此造成小腿腓腸肌呈現過度緊繃狀態，經常在夜間或是體溫較低時造成抽筋現象。懷孕期間的結構姿勢改變，除了體重及體液增加外，因為孕產肚子逐漸變大，為了維持姿勢平衡，通常會將身體稍微向後仰來維持穩定度，後仰的姿勢會讓下背、腰臀肌肉緊繃，並且透過背部筋膜向下遷延至大腿後側及小腿腓腸肌的肌筋膜緊繃，也是懷孕期間造成抽筋的主要原因之一。
四肢養分不足、電解質不平衡 調理搭配穴位改善周宗翰中醫師說明，中醫從辯證論治解析懷孕現象將其歸類為「肝血不足，血不榮筋」，肝主筋，主管筋脈柔潤，若肝血不足不能濡養筋肉則拘急痙攣；「脾主肌肉，主四肢榮潤」，脾胃氣血不足則脾不養血，血不榮筋，也會造成四肢養分不足，造成電解質不平衡，因此，中醫論治懷孕抽筋會以健脾柔肝來治療，並且搭配穴位按摩及正確補充電解質及養分來調理改善。
柔筋養肝茶：
炒白芍6g，炙甘草6g，枸杞3g，砂仁1g，陳皮1g，放入300cc水中，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，以上為一日份量，藥性平和適合平日保養服用，藥方主要透過芍藥甘草湯來滋肝陰以柔肝潤筋，對於肌肉放鬆有良好效果，加上枸杞養肝血及砂仁、陳皮理氣消積，簡單養生茶飲可以達到基本柔肝緩急效果，無論是孕產時期抽筋或是平日容易抽筋都有部分緩解效果。
柔筋穴位：
委中穴：屬足太陽膀胱經合穴，具舒筋、利腰腿功效，位於膝膕窩後方，睡前或每日熱敷按壓15~20分鐘可以幫助大腿及小腿後側肌肉放鬆，甚至可以向上影響而放鬆腰背肌肉，避免身體後側長程筋膜緊繃，也讓小腿腓腸肌得到舒緩而減少抽筋機率。
承山穴：屬足太陽膀胱經，具利腰腿、舒筋功效，位於腓腸肌隆起的肌腹之下方，睡前或每日熱敷按壓15~20分鐘可以幫助小腿肌腹放鬆，避免腓腸肌過度緊繃而造成抽筋。
中醫除了利用健脾柔肝調理可以減緩孕婦抽筋症狀外，也建議孕婦適度補充鈣質及鉀、鈉、鎂各種礦物質平衡，並且養成腿部熱水溫浴習慣外，利用適度穴位熱敷及按壓揉按也可以降低小腿筋膜張力減輕負擔，懷孕期間按壓穴位需要注意力道控制，避免過度刺激會影響子宮強力收縮造成流產風險，此外，蔬果補充及適度慢走運動還能幫助腸胃蠕動，保持排便通暢能避免因便秘造成大腸擠壓下背肌筋膜，間接造成下背肌肉緊繃也會讓大腿小腿後側肌肉緊繃，因此便秘也是腿部抽筋的無形殺手之一。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59710
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