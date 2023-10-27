獨／《未來少女》裴頡拚過頭半邊臉不能動　媽嚇壞苦勸放棄星夢

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裴頡非常不捨《未來少女》第1季的結束，她坦言之前《DD52》時，沒想過還能再有這樣的機會表演，因此格外珍惜每次演出。《未來少女》倒數第2次公演「緋紅魅影」演出《緊呷》，俐落帥氣的忍者舞蹈，成功獲得滿分，網路一片好評。受到廣大迴響，裴頡直呼：「我們非常的感動！」
裴頡也透露，《緊呷》這首歌真的不好練，「它有很多要身體控制的動作，不像我們其他舞可能要很爆跳啊，或是要很喘那種，《緊呷》就是你身體的核心什麽都要hold的很細，挑戰度很大。」回憶那時獲得滿分，成員們台上哭成一片，裴頡表示，「很感動啊！」因之前被指「侵略性太強」無法和廠商合作，「緋紅魅影」成員私下超挫折。
尤其她們是二次回到選秀節目，每個人都擔心觀眾反應不好，因此比賽過程中，經常開會調整，「想要讓不同的人在看到，為什麽我們要回來？我們要讓大家知道，我們已經重新蛻變，是新的樣貌！」眾人給予「緋紅魅影」的寄望，自然也是壓力之一，裴頡說：「大家可能認識我們的時候，已經是那個樣子了，所以要在超越，我覺得其實更難，要下很多功夫。」
裴頡也認了，自己屬於心靈較敏感的人，對自己要求極度高，「有時候我沒有達到我自己的要求，我會滿傷心的」，也常會擔心有沒有得到認可。從《DD52》到《未來少女》，裴頡覺得自己改變最大的就是「心態」，以前會一直檢視自己，永遠都覺得自己做不夠好、很負面。現在一直有在調試跟學習，已經能接受自己缺點，並做改變，更加享受表演。
裴頡尤其感謝團員佟凱玲，2人背景相像，裴頡很感謝對方，「她非常能懂我的一些感受，然後像在表演上面，我又開始回到自己的那個窩的時候，她就會幫我拉出來，告訴我很棒，外一種新的角度去看這件事情，我心態也是因為她，慢慢變得越來越樂觀跟接受。」
說起當偶像的經過，裴頡因爸爸是歌手、媽媽也愛唱歌，從小在音樂環境下成長，因此喜歡表演，加上她又是迪士尼粉絲，「就有一個憧憬吧，很想要成為他們這樣子的偶像！」
然而要當偶像絕非簡單的事，練舞過程，心酸血淚說不盡；裴頡很喜歡學習新事物，練舞對她來說是開心的事，無奈的是身體負荷不了，「我自己有椎間盤突出，所以其實一直都有個舊傷」，她不禁嘆：「對我來說比較痛苦，是想要把東西做到最好，可是因為身體的關係沒有辦法給到100，會讓我覺得很不開心。」
她曾因爲斜方肌很嚴重拉傷，肩頸緊繃到頭痛，無法入睡，「有一段時間，是因為緊到我只要有任何甩頭動，就會痛，然後我就是完全就是不能動，就可能要在家里休息個一兩天，才可以慢慢稍微動一點，然後再去針灸復健。」
2年多前，她還曾因顏面神經失調，半邊臉不能動，讓媽媽很擔心，「我媽那時候就嚇到說，妳會不會是因為加入這個行業，然後讓妳壓力過大，妳要不要就是換一個跑道？一定有很多事情可以做！」
裴頡也認知到，身體本來就是自己應該要照顧好，有狀況就別再硬撐，「身體受傷就是要去檢查，不然反而會拖累到整個團體。」她跟媽媽約法三章，不會讓自己累過頭。
最後，裴頡感謝大家這一段時間的支持，「《未來少女》畢業了，我相信各團都有各自的發展，希望大家還是可以持續的關注我們」，目標是往海外發展，將有很多祕密的計劃，裴頡要大家盡請期待。