亞冠賽／江坤宇破紀錄史上第一人！超越前兄弟王勝偉的超狂數據
中華職棒季後挑戰賽28日開打，27日個人獎項全部底定，中信兄弟游擊手江坤宇不但從經典賽就開機，到現在季末，出賽110場，今年只有6次失誤，守備率0.988，更是打破前兄弟好手王勝偉（現富邦悍將）在2017年所創下86場、0.981守備率的聯盟紀錄，有機會在11月開始的亞冠賽，成為全隊的最安定支柱。
記者吳政紘/綜合報導
江坤宇今年賽季在游擊防區共有511次守備機會，去年整年只有12次失誤，而他已經蟬聯3次金手套，今年沒有意外，應該也是年度游擊金手套的不二人選。
王勝偉過去是兄弟象的超級游擊手，生涯9度金手套肯定，算是撐起兄弟「黑暗時期」的經典人物，而他自2008年以來，不但有「三連霸」、「四連霸」，只有在2009、2013、2017年沒獲獎，但他穩定的出賽，沒有受到傷痛影響，看得出他的毅力與堅持。
去年11月9日台灣大賽才結束，今年1月底江坤宇馬上又加入經典賽中華隊集訓，3月初打WBC、4月接著展開中職賽季，沒有太多休息時間再加上密集出賽，在9月初的一次揮棒也造成他背部緊繃，但江坤宇仍快速回到一軍出賽，並為球隊征戰下半季，可惜兄弟最終無法在下半季創造奇蹟，
23歲的江坤宇，今年出賽110場，共有115支安打、11次盜壘排在全聯盟第10，2成91的打擊率則是聯盟第8，11月16日開始的亞冠賽，也可以看到他在中華隊的表現，尤其他跟林靖凱的「CP連線」，更令人期待。