MLB／大谷翔平不是MVP！選手把獎項給了勇士阿庫尼亞40轟70盜紀錄

亞冠賽／江坤宇破紀錄史上第一人！超越前兄弟王勝偉的超狂數據

▲ 江坤宇本季守備率.988，打破2017年王勝偉的超狂紀錄。（兄弟提供）
▲ 江坤宇本季守備率.988，打破2017年王勝偉的超狂紀錄。（兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒季後挑戰賽28日開打，27日個人獎項全部底定，中信兄弟游擊手江坤宇不但從經典賽就開機，到現在季末，出賽110場，今年只有6次失誤，守備率0.988，更是打破前兄弟好手王勝偉（現富邦悍將）在2017年所創下86場、0.981守備率的聯盟紀錄，有機會在11月開始的亞冠賽，成為全隊的最安定支柱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江坤宇今年賽季在游擊防區共有511次守備機會，去年整年只有12次失誤，而他已經蟬聯3次金手套，今年沒有意外，應該也是年度游擊金手套的不二人選。

▲王勝偉寶刀未老，上演五星級美技刺殺江坤宇。（圖／中華職棒大聯盟提供）
▲王勝偉寶刀未老，跟中信兄弟江坤宇都是金手套等級好手。（圖／中華職棒大聯盟提供）
王勝偉過去是兄弟象的超級游擊手，生涯9度金手套肯定，算是撐起兄弟「黑暗時期」的經典人物，而他自2008年以來，不但有「三連霸」、「四連霸」，只有在2009、2013、2017年沒獲獎，但他穩定的出賽，沒有受到傷痛影響，看得出他的毅力與堅持。

▲中信兄弟游擊手江坤宇是中華隊未來游擊正解。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟游擊手江坤宇是中華隊未來游擊正解。（圖／記者葉政勳攝 ）
去年11月9日台灣大賽才結束，今年1月底江坤宇馬上又加入經典賽中華隊集訓，3月初打WBC、4月接著展開中職賽季，沒有太多休息時間再加上密集出賽，在9月初的一次揮棒也造成他背部緊繃，但江坤宇仍快速回到一軍出賽，並為球隊征戰下半季，可惜兄弟最終無法在下半季創造奇蹟，

23歲的江坤宇，今年出賽110場，共有115支安打、11次盜壘排在全聯盟第10，2成91的打擊率則是聯盟第8，11月16日開始的亞冠賽，也可以看到他在中華隊的表現，尤其他跟林靖凱的「CP連線」，更令人期待。


亞冠賽／中華隊出爐！陳傑憲、江坤宇都要打　亞冠賽完整名單

中華職棒／江坤宇驚傳下背部發炎　中信兄弟給予他更多機會休息

影音／不妙！江坤宇突然受傷提前退場　中信兄弟回應傷勢狀況

影音／江坤宇轟出生涯首支再見全壘打　中信兄弟1:0險勝富邦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞