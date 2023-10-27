快訊／主播黃倩萍被控家暴！怒發3點聲明駁斥：索討金錢其心可議
年屆55歲的三立資深主播黃倩萍，與年齡相差20歲的嫩男「李先生」交往，未料到對方向媒體爆料遭到家暴，被黃倩萍用背包砸頭，導致頭部腫脹、輕微腦震盪，憤怒提出民事訴訟，要求女友賠錢，黃倩萍今（27）日委由律師發布聲明，反駁李男指控，怒批男友想要索討金錢未果，才會惡意爆料，「其心可議，要不可取」，目前進行法律訴訟，不便對此多做回應。
記者江芷稜／綜合報導
有「美魔女」主播之稱的黃倩萍面容姣好，外貌保養得宜，曾與圈外人有過一段婚姻，2016年已經離婚，近來傳出感情糾紛，一名李先生向《自由時報》指控與黃倩萍交往遭到對方家暴、情緒勒索，因女友非常愛吃醋，為此在餐廳當眾用後背包砸他頭部，讓他氣到去驗傷、報警，提告要求對方負損害賠償責任。
該報導指稱，李先生是一名北京大學碩士畢業生，曾任職知名潮玩品牌負責人，管理團隊超過300人，是個事業有成的創業者，年初在朋友介紹下認識年長20歲的黃倩萍，交往過程卻屢屢發生肢體衝突，到日本遊玩時遭女友當街辱罵、呼巴掌，對女友的朋友有親切舉動，也會被認為過從甚密，慘遭黃倩萍當眾拿起後背包砸後腦勺，後來驗傷驗出輕微腦震盪，已經提出民事訴訟。
黃倩萍今日透過律師發布3點聲明，首先，她反駁男友指控的家暴行為並非事實，且已進入司法程序，不便對此多做回應；並警告有心人士惡意轉載、分享、評論，會依法訴究，也透露李先生曾索討金錢未果，即提起民事訴訟，未經法院審理認定就爆料媒體，意圖藉此影響司法，以及營造外界對她的負面觀感，「不僅浪費社會資源，其心亦有可議，要不可取」，對男友作為相當不以為然。
※【NOWnews 今日新聞
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