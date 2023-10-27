5癌篩檢成果曝　子宮頸抹片可降7成死亡率！「主動追陽」活更好　

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針對5癌篩檢成果，國健署說明，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡率；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；低劑量電腦斷層檢查(LDCT) ，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。
此外，平均每2位大腸癌篩檢陽性個案，會發現1人有息肉，20位陽性個案會找出1人罹患大腸癌；每17位乳房X光攝影疑似異常個案，經確診會發現1人罹患乳癌；每2位子宮頸抹片陽性個案，可找出1人有癌前病變或子宮頸癌。
為降低癌症發生率及死亡率，國健署與健保署已於今(2023)年6月啟動「主動追陽」計畫，建立以人為中心，從篩檢、追蹤到確診的完整機制，合作的醫療院所會針對5癌篩檢異常個案，主動進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，並依民眾意願協助安排進一步就醫。
國健署署長吳昭軍也呼籲，符合篩檢資格民眾應定期接受政府提供的5項癌症篩檢，可利用健保快易通APP確認是否符合篩檢資格(首頁>貼心提醒)，亦可了解近3次檢查情形(首頁>檢驗檢查結果>癌症篩檢結果)，另可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站(https://escreening.hpa.gov.tw/Home)查詢住家附近的癌症篩檢活動與醫療院所資訊，若收到篩檢異常結果，回到醫療院所進一步檢查就可及早處置。
🟡5癌篩檢免費適用對象
📍子宮頸癌篩檢：30歲以上女性，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
📍乳癌篩檢：45至69歲女性、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌女性，每2年1次乳房攝影檢查。
📍大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
📍口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔(含已戒檳榔)或吸菸民眾、18歲以上有嚼檳榔(含已戒檳榔)原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
📍肺癌篩檢：具肺癌家族史，包括50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，或有重度吸菸史，包括50至74歲吸菸史達30包-年(每天包數乘以吸菸年數)以上，及有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。