批藍阻礙國家發展不缺席　民進黨：對外擋國防、對內擋台積電

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林楚茵表示，馬文君涉嫌潛艦洩密案，高檢署已他字案偵辦中，但立委吳斯懷還胡亂瞎挺，直接嗆聲「我凍結你們的預算你們有意見嗎？如果再放話，我就刪減全部預算」，擺明阻礙國防自主發展，此外，不只馬文君，過去還有呂玉玲也是扯台灣後腿的成員。
林楚茵說，桃園市長張善政選前高喊要讓台積電進駐桃園龍潭，當選後遇到相關爭議卻擺爛，未積極協調企業與市民的問題，導致桃園錯失再度發展的重大機會，國民黨「對外擋國防，對內擋台積」，阻礙國家發展總是不缺席，顯見國民黨最擅長的手法就是國民「擋」。
劉仁照表示，中部馬文君、北部呂玉玲組成「賣台雙嬌」，國民黨賣國集團削弱台灣國防黑歷史，包含凍結潛艦國造、新式高級教練機、國軍魚叉飛彈等預算案。他批評，這些賣國集團在外交國防委員會橫行霸道，尤其是呂玉玲常年靠軍眷票當選，卻連年帶頭國防預算、削弱台灣國防，這不是賣台什麼才是賣台？
范綱祥則說，萬美玲「瞎扯國防，不懂資安」，防衛國家意識根本掛蛋，2020年4月因遠端視訊會議軟體「Zoom」爆出資安疑慮，教育部要求全國各級學校全面禁用，萬美玲語出驚人，「如果Zoom軟體真的有陸方監控，真的有情資問題，那不是很好嗎？我們的民主價值能透過教育讓陸方知道」。
范綱祥說，萬美玲對桃園的地方發展根本漠不關心，對台積電進駐投資計畫，毫無聞問，對於用地爭議桃園市政府更無心解決，形成中央立委不管、地方議員帶頭反對的局面，顯見桃園市府未積極與在地民眾協調，影響整個進駐發展，眼睜睜只能看到半導龍頭台積電就這樣放棄對桃園的投資，無疑對桃園進步發展的一大損失。