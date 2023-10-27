小米14搶頭香！搭載高通最新第三代處理器 徠卡鏡頭也沒少
新一代高通 Snapdragon 8 Gen 3處理器亮相後，小米成為該處理器的首發機型，快速發表小米14系列手機，共兩款機型，小米 14 Pro 採用 6.73 吋螢幕，小米 14 則採用 6.36 吋，且為首款搭載自家研發的「澎湃 OS」作業系統，另外一個首次就是小米推出全新的感光元件品牌「光影獵人」，號稱降低功耗更具續航力。小米14起跳價3999元人民幣，約1萬7712元台幣，小米14 Pro為起跳價4999元人民幣，約2萬2141元台幣，另有頂規的鈦金屬版，約為2.9萬元台幣。台灣目前尚未公布相關的開賣資訊。
記者周淑萍/綜合報導
小米 14 系列採用最新的高通 Snapdragon 8 Gen 3 處理器，台積電 4nm 製程， 支援LPDDR5X超高速傳輸、UFS 4.0讀取速度高達 4GB/s，整體CPU 提高 32%、GPU 性能提高 34%、NPU 性能提高 98%。
鏡頭的部分，同樣使用徠卡鏡頭，感光元件使用專為Summilux鏡頭訂製的光影獵人 900 ，捨去1吋大底，提供 1/1.31 吋感光面積，號稱可以降低功耗，提高更長的拍攝時間。小米 14配置三顆徠卡鏡頭，分別主鏡頭5000萬像素＋超廣角鏡頭5000 萬像素＋浮動長焦鏡頭。提供徠卡專業街拍模式，徠卡原生雙畫質，大師鏡頭包，徠卡濾鏡，電影模式等。
在螢幕和電量也持續優化，小米14 Pro為6.73吋2K創新全等深微曲螢幕，C8發光材質更亮更節能，12bit色深，局部峰值亮度高至3000nit。小米14則為6.36吋1.5Ｋ螢幕。小米14 Pro為4880mAh大電量，120W有線閃充，18分鐘即可充飽電量，50Ｗ無線充電。小米14為4610mAh大電量，90W有線閃充，31分鐘即可充飽電量，50Ｗ無線充電。