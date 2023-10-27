響尾蛇季前僅1.2%機率進冠軍戰　能否創造奪冠奇蹟這三人極為關鍵

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本季響尾蛇就宛如2019年的華盛頓國民，均以當年最差戰績殺入季後賽，本季響尾蛇僅以84勝78敗闖進季後賽，先在外卡戰2連戰橫掃密爾瓦基釀酒人（92勝70敗），隨後國聯分區戰又以3勝0敗淘汰國聯西區霸主洛杉磯道奇（100勝62敗），雖在國聯冠軍戰G1、G2不敵費城人，但隨即在G3、G4扳平戰局，雖輸掉關鍵的天王山G5，但仍在G6、G7拿下二連勝，以4勝3敗淘汰去年國聯衛冕軍費城費城人，將在世界大賽迎戰美聯冠軍德州遊騎兵。
但若是談起這支年輕球隊，台裔美籍大物Corbin Carroll、國聯冠軍戰MVP Ketel Marte與王牌Zac Gallen將會是決定響尾蛇能否捧起隊史第二冠的關鍵，Corbin Carroll在季前與響尾蛇簽訂8年1.11美元的合約，更在本季成為美國職棒史上，首位達成單季25轟、50盜的新秀球員，在季後賽前兩輪繳出打擊率0.412、2轟、4打點、8安的成績，在當時也引來費城人強打Bryce Harper的稱讚，「未來會是他的。」更在國聯冠軍戰G7中，4次打擊貢獻3安、2打點、2盜壘，為球隊跑回2分，該場響尾蛇所有得分都與他有關，Corbin Carroll也成為繼1908年Ty Cobb後，第二年輕就能夠在季後賽，繳出單場3安且跑出2次盜壘的選手。
國聯MVP Ketel Marte在與費城人的系列戰7場出賽中，貢獻12安、包括4支二壘安打、1支三壘安打與1次盜壘，打擊三圍為.387/.406/.581，系列賽OPS為0.987，順利摘下生涯首座國聯冠軍戰MVP，其中在國聯冠軍戰G3時，Ketel Marte擊出再見安打，就引來響尾蛇名宿強打Luis Gonzalez 的稱讚並表示，「我告訴他，如果你進到季後賽，那才是你該發光的時刻，而他絕對沒讓人失望，從季後賽開始他就一路撐起我們。」
至於Zac Gallen狀況就是響尾蛇最希望他儘快回穩的球員，Zac Gallen是在去年破繭而出，在去年31場先發中，拿下12勝4敗、防禦率2.54的成績，來到本季例行賽勝場數攀升（17勝9敗），防禦率也略提高至3.47，但送出220次三振與貢獻210局都是全隊最高，但Zac Gallen在季後賽單場最多局數僅為6局，季後賽4場先發，拿到2勝2敗，其防禦率為5.24，共投22.1局被敲24支安打，包含挨了6發全壘打，被打擊率為0.282，目前連續3場都有被敲出全壘打。
響尾蛇的整體戰力目前是略輸於德州遊騎兵，無論打擊還是投手方面，但已經走到世界大賽了，響尾蛇本季已經可以說是取得成功，主帥Torey Lovullo就直言，「氣氛、團隊氣氛是我們的優勢，我們沒有壓力，我們球隊很年輕，我要他們去享受世界大賽，勝負雖然很重要，但今年我們已經走到這了，剩下得就是享受壓力。」