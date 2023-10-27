中華職棒／季後挑戰賽史上最經典！彭政閔單場三響砲棒打La New熊
中華職棒季後挑戰賽將於明（28）日點燃戰火，樂天桃猿和統一獅要爭奪最後一張總冠軍戰門票，而在中職季後挑戰賽的歷史上，出現過許多非常經典的畫面，其中最讓球迷印象深刻的，絕對是2008年兄弟象和La New熊的對戰中，彭政閔單場三響砲把La New熊轟得灰頭土臉。
記者吳忠育/綜合報導
2008年10月7日，擁有主場優勢的La New熊派出當年的勝投王「不敗強森」掛帥主投，不過該場比賽強森狀態不佳，僅投3又2/3局就丟掉6分落寞退場而痛擊強森的不是別人，正是兄弟象隊當家第四棒彭政閔，首局就用經典的「恰式打法」把球轟出右外野大牆，率兄弟象取得3:0領先。
三局上半，彭政閔再度站上打擊區，這次他掌握一顆偏低的球，再度轟出一發紅不讓，打出單場雙響砲，這發陽春彈助兄弟象隊把比分擴大至5:0領先La New熊。
五局上，雖然La New熊已經換下強森，但黃欽智仍然拿彭政閔沒轍，在一好一壞的情況下，恰恰逮中一顆139公里的球轟出中右外野方向的全壘打，完成單場三響砲創紀錄。
在彭政閔三響砲的帶領之下，兄弟象隊以7:1奪下首戰勝利，拿下首勝後兄弟象隊士氣高昂，隨後兩場都拿下勝利，在系列賽橫掃La New熊，挺進2008年總冠軍戰。