劉家昌、甄珍2015年就撕破臉 至今吵多次全為20億家產
80歲資深音樂人劉家昌，昨（26）日發文嗆前妻甄珍母子，痛批劉子千（現名：章立衡），再次讓家務事鬧上版面。其實在2015年以前，劉家昌一家三口總給人幸福和樂的感覺，當時甄珍自爆和劉家昌早在1987年就離婚，2人婚姻其實只維持了9年，令人震驚。甄珍選擇揭開祕密的原因，其實就是為了爭奪20億台幣的家產。2017年劉家昌再次發文辱罵甄珍與劉子千，2018年劉家昌又指控甄珍吞了他20億台幣家產，前後3次告甄珍。沒想到2023了，仍未吵完。
記者黃盈容/綜合報導
劉家昌和甄珍1978年在美國結婚，1986年生下劉子千。夫妻一起給人鶼鰈情深印象，未料全是假象。2015年甄珍自爆早在劉子千1歲時2人就離婚，「因為劉家昌豪賭，我擔心家裡的經濟問題而提出離婚，他立刻答應，就在子千一歲時，我們離婚了。」為了給兒子完整的家，及面子問題，2人才未公開離婚一事。
甄珍曾透露，過去劉家昌一直在跟她要錢，2012年本說好甄珍給劉家昌最後一筆錢後就不再要，未料劉家昌轉頭去向香港法院正式提請離婚訴訟，打算結清再拿一筆錢，甄珍才說出，夫妻倆早在20年前就已經離婚。
2017年，劉家昌再次在臉書發文罵甄珍母子，痛斥「無恥、吃我的喝我的，跟我作對。」甚至罵劉子千是「畜生」，此舉也讓甄珍忍無可忍，發文反擊，批露劉家昌干涉劉子千音樂事業、強迫其做出《唸你》專輯，並持續向她索取金援的多年痛苦經歷。劉家昌也改到美國提起訴訟，一度撤告，卻又三度提告。
2018年劉家昌與甄珍矛盾再升級，劉家昌指控畢生所得且經過法院認可的財產約20億台幣，全被甄珍母子私吞，自己一毛無得，直罵：「母子加起來過百歲，沒做過一天事，到今天吃我喝我，卻置我於死，這種家人有人敢要嗎？人怎沒有感情親情，沒有愛呢？太貪得無厭了。」而在美國的官司當時法官迅速駁回劉家昌要求，甄珍輕鬆獲勝。不過，甄珍當時也說，「他說要爭20億家產，我哪來這麼多錢，20韓圜都沒有。」