日職／徐翔聖是養樂多台灣第二人！上一位是35年前的時報鷹郭建成
日職養樂多隊今舉辦徐翔聖加盟記者會，他是第一位在日職選秀會上被挑中的台灣應屆畢業生，不過養樂多隊要到明年7月才能跟他正式簽約，畢竟因為他還在台灣學制，而養樂多國際部長奧村政之也確定，在明年6月以前，不會給予他任何指示，由鶯歌工商王傳家教練持續指導他，不過養樂多過去也有過台將，那就是曾效力中職時報鷹的投手郭建成。
記者吳政紘/台北報導
郭建成在業餘時期曾加入過榮工，之後在空軍棒球隊效力，退伍後就被養樂多隊在1988年網羅，並且在1990年首度上一軍，他曾跟中日龍隊台灣好手陳大豐對決過，還被打出2發全壘打。
之後郭建成回到台灣加入時報鷹隊，他在開幕戰首場對戰統一獅，先發完投9局被擊出10支安打失7分(3責失)，吞下完投敗。之後主要擔任後援投手，1994、1995年他都拿下救援王，甚至對老東家養樂多隊比賽中，他還後援上陣，受到當時監督野村克也稱讚。
而徐翔聖跟他不一樣，他母親為日本大阪人，從小在台灣長大，是台日混血，一度高中有想要去日本讀書，但遇到疫情影響，他就轉而就讀鶯歌工商，沒想到球速從130公里暴增到150公里以上，被養樂多選中。