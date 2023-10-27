統一對戰有優勢！但下半季雙方「五五開」 桃猿盼搶下季後賽首勝
中華職棒季後賽將在28日展開，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅在台南迎戰全年勝率第3的樂天桃猿，此次也是統一獅隊史第7度打季後挑戰賽，樂天桃猿則有1次經驗，在2008遭到兄弟象直落三橫掃，攤開今年雙方對戰成績，統一獅隊戰桃猿取得17勝12敗1和的優勢，但來到下半季雙方交手，雖統一獅拿下8勝7敗，但也代表近期雙方碰頭實力呈現「五五開」。
記者張志宇/綜合報導
統一獅上半季以34勝24敗2和、勝率0.586順利拿下季冠軍，但下半季判若兩隊，只有27勝31敗1和，勝率0.466連五成都不到，團隊表現大不相同。最大的差異在於他們的外援戰力，上半季勝騎士、克維斯、羅昂及布雷克合計貢獻22勝，團隊防禦率僅2.76，比其他球隊場均失分少丟1分以上。
雖統一獅帳面上對桃猿取得17勝12敗1和的優勢，但其中9勝來自於上半季，下半季則是8勝7敗，從數據得知近期雙方交手呈現五五波態勢，但獅隊因拿下上半季冠軍，季後挑戰賽保送1勝，只要再取得2勝就可以晉級台灣大賽，而桃猿則必須在南北奔波的賽事中，在4天內取得3勝才可以進軍台灣大賽。
連續4天的賽事，其中10月28、30、31日在台南，只有29日在桃園比賽，據中華職棒數據顯示，假設若統一獅殺入台灣大賽，將是自1991年後，味全龍與統一獅再度於總冠軍戰對壘。