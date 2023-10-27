BTS V金泰亨被恐怖粉絲跟蹤！進電梯塞結婚證書 他一句話惹心疼
韓國當紅天團BTS防彈少年團成員V（金泰亨）在IG擁有6000多萬粉絲，近日發行首張個人專輯《Layover》，僅花費33天就在Spotify累積逾5億次播放量，超越師妹團NewJeans的《Get Up》46天的紀錄，成績相當亮眼。未料昨（26）日晚上卻有瘋狂粉絲跟蹤他返家，硬要遞上結婚證書，造成偶像驚慌失措，經保安報警後，她已經被警方帶走調查，V今日也在社群平台上跟外界報平安，安慰粉絲自己沒事、不要擔心，讓人相當心疼！
記者江芷稜／綜合報導
據韓國媒體報導，V在26日晚上6時半返家，一直等候在住宅處的瘋狂粉絲，尾隨其進入公寓停車場，然後跟蹤V進了電梯，主動向偶像搭話，並遞上寫著資料的結婚證書，大膽要求V簽名，被婉拒後落荒而逃。警方事後根據結婚證書上的資料逮捕了當事人。
據悉，警方調查這位30多歲的女粉絲犯罪經過，發現她並非首次犯案，過去就有跟蹤V的黑歷史，首爾江南警察署以違反《跟蹤懲罰法》的嫌疑，決定採取緊急措施，禁止她接近V周圍100公尺以內，或利用電話、傳訊息方式與偶像聯繫。V今日早上在社群平台weverse上曬出一張與夕陽的自拍照，安撫粉絲「我沒事啦，大家不要擔心！」讓粉絲相當心疼，其實不只是V，BTS成員大多都遇過類似事件，只能耐心勸誡對方，心情非常無奈。