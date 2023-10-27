萬聖節限定！ Apple Arcade 9款遊戲更新　搗亂、搞鬼期間限定

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《Jetpack Joyride 2》排行榜中的熱門遊戲，為萬聖節推出兩款新背包和全新史萊姆黏液製造機道具，在遊戲中能換上殭屍、吸血鬼以及南瓜裝等萬聖節服飾，同時也將推出萬聖節限定活動。
《料理媽媽：新潮烹調》療癒系料理遊戲，於 10 月 31日前，每天登入可以領取禮物，可和料理媽媽一起製作幸福的南瓜料理慶祝萬聖節。
《迪士尼夢幻泡泡樂+ 》為慶祝陰森的季節，限時萬聖節主題活動於 10 月 16 日至 11 月 10 日期間舉行。
《Horizon Chase 2》 在 Playground 獎勵中增加了三種新的萬聖節主題塗裝，世界巡迴賽中的競賽模式也將被計時賽取代，並將更新三個賽道，包含：美國美洲杉國家公園、巴西亞馬遜雨林以及泰國大城府。
《MasterChef: Learn to Cook! 》有新食譜和新客製化選項來迎接萬聖節。
《神廟逃亡》萬聖節驚魂籠罩著神廟，加入了 2 位新跑者：好奇的墜機太空人 和焦躁不安的稻草人。
《Kingdoms: Merge & Build》萬聖節主題充滿季節性驚喜和獎勵，以及新的市民幸福機制，玩家可以努力增加市民的幸福度以獲得獨特的獎勵。
《和服貓咪》 新增兩個新關卡：巨大蘑菇森林和傳統小鎮，兩個新 NPC 攤位—畫架和畫家攤位以及肉包子攤位。
《Gear.Club Stradale》為慶祝保時捷 75 週年，Gear.Club Stradale 將舉辦一場特別活動，玩家們可以通過限時大獎賽和特殊任務來贏得保時捷傳奇塗裝。