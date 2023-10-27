名家論壇》黎榮章／大數據預估總統候選人得票　非綠不整合賴穩贏

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而藍白陣營雖因整合搶盡政治版面，但政黨間的紛紛擾擾，雙方透過媒體你來我往、公開過招，易引發民眾對「政治分贓」、「權位爭奪」聯想；而郭台銘副手賴佩霞雖進度超前順利放棄美國籍，為連署打了一劑強心針，但連署站頻傳「花錢買個資」爭議，讓在野陣營局面一片渾沌。由此可見，賴清德在亂局中，仍能以逸待勞，持續耕耘，預估得票率壓倒性領先。
網路聲量方面，近1個月來，4名參選人的聲量總數以柯文哲76.4萬筆最高，但賴清德73.7萬筆緊追在後，侯友宜63.6萬筆第三，郭台銘24.2萬筆遠遠落後。網路好感度部分，賴0.28、柯0.27非常接近，侯友宜0.33稍高於前者，郭台銘討論度最低，罵他的人也就相對少，好感度有0.59。
總體而言，柯文哲網路聲量雖然厚實，但組織戰卻是其短板，因此柯的預估得票率仍不及賴清德，侯友宜聲量不見起色，光靠執政縣市和立委參選人扛，也有一定程度的天花板。
近一步觀察網路上有關2024總統大選的關鍵議題聲量，兩岸、國際、黑金、能源、居住、勞動、交通，是這次選舉中屢被提出的7大議題，最近一個月來，縱使各候選人相繼提出競選政見，但聲量方面仍是以兩岸關係聲量最高，國際關係次之，前者聲量9.8萬則，後者7.5萬則，也符合過去歷次總統選舉「選民關心國家定位走向」的主軸。
而看各候選人在兩岸、國際這兩議題的聲量，都是賴清德居冠，分別有4.8萬和3.3萬則聲量、而侯友宜居次、柯文哲第三、郭台銘殿後。民眾對國家領導人有一定程度的期待，能把兩岸國際議題談得好、講得清楚的人，最能說服民眾將國家交給他掌舵；國民黨、民進黨過去在兩岸國際議題上，都已積累一定的論述厚度，也讓民眾大致明白兩黨的基本立場，民眾黨是新創政黨，柯文哲從政以來兩岸態度也有搖擺，在這場選舉中，他比藍綠兩黨參選人還需要花更大力氣，去讓選民明白他的立場，這兩項議題也或將是影響他支持度的重要變因之一。
從大數據分析就很清楚能看到，這場總統大選開跑至今，柯陣營還不夠強大，侯陣營軍心不穩定，對照支持度一直穩定領先的賴清德，如果非綠不整合，單獨選恐怕誰都沒有把握讓政黨輪替，藍白到底能不能合？合到什麼程度？全民都在關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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