▲「吼！跟你說500遍還不會」　數位陪伴員教長輩用手機免驚

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講師葉左丞利用活潑生動的ppt簡報，讓學員邊聽邊實際操作，舉凡手機和網路的基本功能介紹及應用、照片影片的拍攝剪輯傳送、App的安裝和使用，乃至上網訂購或線上掛號等，都是長輩在實際生活所面臨的問題。如何防詐騙也是重點，他表示，有許多長輩不敢使用網路銀行，擔心存款被駭，但數位化已是一個時代趨勢，重點是學習正確的使用方式。
▲老大人協會專業講師葉左丞表示，數位化已是時代趨勢，重點是學習正確的使用方式。（圖／新北市社會局提供）
里民通知、上網掛號、等公車 翻轉數位弱勢3天研習共有67處社區照顧關懷據點的79位學員參與，土城清化里長袁慧如分享，該里位於山坡地，疫情期間大家不敢外出，注射疫苗、發放口罩都必須透過手機或網路通知，但有些長輩不會使用，必須仰賴子女。
此外，為了避免長輩在疫情期間悶得發慌，袁慧如及據點人員教長輩用手機拍攝住家附近的野花野草，上傳後分辨哪些可以入菜，後來更舉辦「野菜宴」，連盤子都省了，改用芭蕉葉盛裝，長輩終於體會到手機可以增加生活樂趣。
中華培愛全人關懷協會志工黃淑蕙表示，長輩常抱怨看醫生要上網預約掛號，等公車一等就要20分鐘，等到腦門直冒煙！學會用手機上網掛號就方便多了，裝設公車App，也只要提早5分鐘到站牌即可，掌握這些生活知能回據點後，會好好教長輩。
社會局長李美珍表示，新北市高齡者已逾71萬人，佔全市人口比約17.7%，台灣社會更將於2025年邁入超高齡社會。為了協助長輩感受數位科技帶來的生活便利而非生活阻礙，就從智慧型手機開始。這些數位陪伴員經過培訓後，回到據點教導長輩，協助解決生活中遇到的數位問題，讓長輩擁有更自主快樂的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59661
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