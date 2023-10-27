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最難訂Buffet「旭集」開桃園店！限定菜曝　「四代目菊川」駐高雄

▲饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」，今（27）日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕，全店400坪，共300個座位。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」，今（27）日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕，全店400坪，共300個座位。（圖／饗賓餐旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」開第五家分店，今（27）日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕，全店400坪，共300個座位，開幕期間除推出「江戶前玉子燒」、「筑前煮」兩道限定料理，更有用餐後給予Google評分，就送旭集專屬的日式吉祥物IP扭蛋活動。另外，由橘焱胡同餐飲集團引進的日本米其林推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」，繼台北店、台中店之後，今年首度插旗高雄，進駐漢神巨蛋購物廣場。

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饗賓餐旅表示，饗賓是從七十年代桃園人共同的美好飲食記憶「福利川菜餐廳」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯等品牌。如今，饗賓以主打精緻日本料理Buffet，且是消費者心中「最難訂的自助餐」之一的「旭集」，回到起點—桃園，意義非凡。

▲饗賓以主打精緻日本料理Buffet「旭集」，是消費者心中「最難訂的自助餐」之一。（圖／饗賓提供）
▲饗賓以主打精緻日本料理Buffet「旭集」，是消費者心中「最難訂的自助餐」之一。（圖／饗賓提供）
旭集中茂店開幕期間，特推出使用日本傳統江戶前的技法，混合蝦泥、淮山、雞蛋等食材，並以兩段式蒸烤方式，創造出如蜂蜜蛋糕般的鬆軟口感的「江戶前玉子燒」，以及將雞腿肉、蒟蒻及各式根莖類蔬菜一同醬燒，鹹香甘甜，是源自於古代筑前國(現今為福岡縣)的傳統家常料理，同時也是日本年節宴客都會出現的人氣餐點「筑前煮」。

▲旭集桃園中茂店限定料理，左為江戶前玉子燒 ，右為筑前煮。（圖／饗賓提供）
▲旭集桃園中茂店限定料理，左為江戶前玉子燒 ，右為筑前煮。（圖／饗賓提供）
旭集主打生盛、巧鮨、醞炙、和揚、汁煮、旨燒、旬炊、澄甘、麗酌等9大餐區，提供現流魚生魚片、各式時鮮炙燒壽司、炸蝦、烤香魚、烤牛舌、現煮湯品、和菓子、人形燒等，都是招牌菜，一次能嚐到近三百道餐點。

▲旭集主打生盛、巧鮨、醞炙、和揚、汁煮、旨燒、旬炊、澄甘、麗酌等9大餐區，各式生猛海鮮尤其受到歡迎。（圖／饗賓提供）
▲旭集主打生盛、巧鮨、醞炙、和揚、汁煮、旨燒、旬炊、澄甘、麗酌等9大餐區，各式生猛海鮮尤其受到歡迎。（圖／饗賓提供）
新店也推活動，即日起~11月1日，不限平假日及餐期，至旭集中茂店內用餐，並於Google打卡或評論並向服務人員出示完成畫面，即贈送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」乙顆(達摩&招財貓醬碟/名片夾，造型隨機)，限量贈送，送完為止。

開設新分店的還有由橘焱胡同餐飲集團引進的日本米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，繼2023年進駐台北松江南京商圈受到好評後，今年9月20日進駐台中市區，現更首度在南部展店，於10月26日正式插旗高雄漢神巨蛋購物廣場。為歡慶開幕，高雄店祭出消費立即享9折優惠活動。

▲日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」插旗高雄，進駐高雄漢神巨蛋購物廣場，線推出消費金額享9折優惠。（圖／うなぎ四代目菊川提供）
▲日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」插旗高雄，進駐高雄漢神巨蛋購物廣場，線推出消費金額享9折優惠。（圖／うなぎ四代目菊川提供）
具有90年歷史的「うなぎ四代目菊川」，鰻魚飯講究鰻魚外層酥脆、內部柔軟厚實的口感，搭配祖傳秘製醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織。「うなぎ四代目菊川」台灣分店與日本各店同步供應「名物一本鰻」系列。

▲「うなぎ四代目菊川」來自日本名古屋，起源於1932年，至今超過90年的歷史，店內皆採活鰻「現殺、現串、現烤」。（圖／うなぎ四代目菊川提供）
▲「うなぎ四代目菊川」來自日本名古屋，起源於1932年，至今超過90年的歷史，店內皆採活鰻「現殺、現串、現烤」。（圖／うなぎ四代目菊川提供）
其中最推薦以「鰻魚三吃」來感受名古屋的傳統吃法，可依個人喜好品嚐到鰻魚飯不同的口味，首先將鰻魚飯分為四等份，一先品嚐原味，二則加入海苔、蔥花、山葵、山椒粉，口感細緻清爽，第三倒入高湯做成茶泡飯，清新飽足的幸福感由胃溫暖回甘至味蕾，最後可選擇自己最喜歡的口味再品嚐一次，既富趣味又不失美味。

▲「うなぎ四代目菊川」的鰻魚飯建議吃時要以「菊川鰻三吃」來感受，此為名古屋最道地的傳統吃法。（圖／うなぎ四代目菊川提供）
▲「うなぎ四代目菊川」的鰻魚飯建議吃時要以「菊川鰻三吃」來感受，此為名古屋最道地的傳統吃法。（圖／うなぎ四代目菊川提供）

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